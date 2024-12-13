На що звернути увагу при виборі смартфона з якісними камерами — найкращі поради

Жінка фотографує місцевість на смартфон. Фото: Freepik

Замість традиційного фотоапарата багато користувачів вже давно використовують смартфони. В принципі, коли хороші знімки можна отримати прямо з телефону, навіщо брати з собою додатковий пристрій? Але тут виникає проблема, оскільки на ринку є безліч моделей, і кожен виробник заявляє, що його камера є найкращою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на що потрібно звернути увагу при виборі смартфона з хорошою камерою.

Читайте також:

Не ведіться на кількість мегапікселів

Більшість людей помилково вважають, що більша кількість мегапікселів означає кращу якість камери. Попри те, що 108 мегапікселів звучить фантастично, якість фотографій не завжди залежить від їхньої кількості. Розмір кожного пікселя є тим, що справді важливо.

Магія криється в розмірі сенсора. Він контролює кількість світла, яке потрапляє в камеру. Збільшення кількості світла призводить до зменшення кількості шуму, і це призводить до кращого динамічного діапазону, що означає чіткіші знімки навіть у темний день. Якісна фотографія залежить від високоякісного сенсора. Чим більший його розмір, тим більше він здатний вловлювати деталей, особливо в темному середовищі.

Переконайтеся, що смартфон підтримує нічний режим

Для будь-якої камери темрява — це справжній виклик. Насправді нічний режим — це, по суті, низка знімків, зроблених камерою за дуже короткий проміжок часу. Уявіть собі, що камера знімає кілька кадрів одночасно з різними витримками, а потім спеціальне програмне забезпечення об'єднує ці кадри в одне зображення. Кожен кадр містить частину інформації. Кращі кадри фіксують світлі місця, тоді як менш ефективні кадри отримують деталі з темних місць.

Таким чином, після того, як смартфон "збирає" всю цю інформацію, він створює зображення, на якому ви можете бачити зірки на небі, а також текстуру фасаду будинку, який залишається в тіні.

Алгоритми беруть у цьому участь. Саме вони вирішують, наскільки яскравим зробити зображення, як зменшити шум і які деталі залишити на фотографії.

Зверніть увагу на наявність оптичної стабілізації

Оптична стабілізація (OIS) — це не лише модний термін, але й технологія, яка може захистити ваш кадр від повного провалу. Особливо це актуально для знімання з рук у поганому освітленні. Ви можете уявити собі таку ситуацію: ви вирішили зробити знімок увечері, коли все навколо вже стемніло. Кадр може бути змазаним при найменшому русі рукою.

Технологія працює зі спеціальними елементами в об'єктиві камери, що фізично рухаються у протифазі з вашими рухами. Смартфон буквально компенсує тряску рук, утримуючи картинку у стійкому положенні. Це означає, що навіть за довгої витримки, коли камера довше "ловить" світло, щоб освітлити знімок, кадр залишається чітким і різким. На відміну від цифрової стабілізації, яка намагається виправити тряску програмними методами, оптична стабілізація робить це на апаратному рівні, що дозволяє зберігати більше деталей та уникати появи артефактів.

Не ведіться на маркетинг з додатковими камерами

Маркетологи обожнюють цифри, особливо коли йдеться про кількість камер. Деякі з них можуть вам не знадобитися:

Макро, глибинні сенсори, навіть різні датчики для визначення глибини — все це звучить ефектно, але часто додається лише для того, щоб заявити, що в них більше камер, ніж у конкурентів. Їхній внесок у реальне покращення якості фотографій мінімальний і помітний хіба що на папері.

Ультраширококутні камери — вони можуть бути чудовим доповненням, якщо вони якісно реалізовані. З їхньою допомогою можна робити цікаві кадри з незвичайними перспективами. Але якщо "ультраширик" слабкий, всі ваші фотографії будуть сповнені шумів та спотворень, і користі від цієї "додаткової камери" не буде.

Зверніть увагу на наявність HDR (високий динамічний діапазон)

Динамічний діапазон — це різниця між найяскравішими й темнішими ділянками на фотографії. Збільшення діапазону дозволяє отримати більше деталей у світлих і темних зонах кадру. Це особливо важливо для сцен із контрастним освітленням, таких як захід сонця або пейзаж із яскравим небом та тінями на землі. Без хорошого динамічного діапазону ви будете мати або повністю біле небо, або чорні плями в місцях, де можуть бути деталі.

Технологія, відома як High Dynamic Range (HDR), допомагає покращити динамічний діапазон фотографії. Вона працює таким чином: камера робить кілька знімків з різними експозиціями (один яскравіший, один темніший і один збалансований), а потім поєднує їх для створення одного зображення. Це дозволяє зробити фотографію, на якій яскраві та темні зони мають більш деталізований вигляд. HDR, по суті, висвітлює деталі з тіні.

Зважайте на особисті переваги та проводьте тестування пристроїв, якщо це можливо

Ви повинні враховувати свої особисті уподобання. Той факт, що ви відчуваєте задоволення від фотографій на iPhone, не означає, що ви відчуєте задоволення від фотографій на Samsung, і навпаки.

Перед купівлею смартфона в магазині було б ідеально, якби ви могли зробити кілька фотографій і оцінити його роботу в різних умовах.

Зверніть увагу на такі характеристики, як обробка зображень, зручність інтерфейсу камери та швидкість фокусування. Для порівняння не соромтеся взяти старий телефон. Час від часу те, що вам подобається на папері, не вражає в реальному житті. Смартфон — це особистий пристрій, і камера має відповідати потребам користувача, а не рекламним вимогам.

Нагадаємо, попри санкції США, компанія Huawei презентувала смартфон Pura 70 Ultra. Він здатний конкурувати з лідерами ринку, а експерти визнали його камери найкращими на ринку.

Також ми писали, що при виборі нового смартфона покупці частіше звертають увагу на наявність якісних камер. Зазвичай саме вони можуть вплинути на остаточне рішення перед покупкою.