На что обратить внимание при выборе смартфона с качественными камерами — лучшие советы

Женщина фотографирует местность на смартфоне. Фото: Freepik

Вместо традиционного фотоаппарата многие пользователи уже давно используют смартфоны. В принципе, когда хорошие снимки можно получить прямо из телефона, зачем брать с собой дополнительное устройство? Но здесь возникает проблема, поскольку на рынке есть множество моделей, и каждый производитель заявляет, что его камера является лучшей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на что нужно обратить внимание при выборе смартфона с хорошей камерой.

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Не ведитесь на количество мегапикселей

Большинство людей ошибочно полагают, что большее количество мегапикселей означает лучшее качество камеры. Несмотря на то, что 108 мегапикселей звучит фантастически, качество фотографий не всегда зависит от их количества. Размер каждого пикселя является тем, что действительно важно.

Магия кроется в размере сенсора. Он контролирует количество света, попадающего в камеру. Увеличение количества света приводит к уменьшению количества шума, что приводит к лучшему динамическому диапазону, что означает более четкие снимки даже в темный день. Качественная фотография зависит от высококачественного сенсора. Чем больше его размер, тем больше он способен улавливать деталей, особенно в темной среде.

Убедитесь, что смартфон поддерживает ночной режим

Для любой камеры темнота — это настоящий вызов. На самом деле ночной режим — это, по сути, ряд снимков, сделанных камерой за очень короткий промежуток времени. Представьте себе, что камера снимает несколько кадров одновременно с разными выдержками, а затем специальное программное обеспечение объединяет эти кадры в одно изображение. Каждый кадр содержит часть информации. Лучшие кадры фиксируют светлые места, в то время как менее эффективные кадры получают детали из темных мест.

Таким образом, после того, как смартфон "собирает" всю эту информацию, он создает изображение, на котором вы можете видеть звезды на небе, а также текстуру остающегося в тени фасада дома.

Алгоритмы участвуют в этом. Именно они решают, насколько ярким сделать изображение, как снизить шум и какие детали оставить на фотографии.

Обратите внимание на наличие оптической стабилизации

Оптическая стабилизация (OIS) — это не только модный термин, но и технология, которая может защитить ваш кадр от полного провала. Особенно это актуально для снятия с рук в плохом освещении. Вы можете представить себе ситуацию: вы решили сделать снимок вечером, когда все вокруг уже стемнело. Кадр может быть смазан при малейшем движении рукой.

Технология работает со специальными элементами в объективе камеры, физически движущихся в противофазе с вашими движениями. Смартфон практически компенсирует тряску рук, удерживая картинку в устойчивом положении. Это означает, что даже при долгой выдержке, когда камера дольше "ловит" свет, чтобы осветить снимок, кадр остается четким и резким. В отличие от цифровой стабилизации, которая пытается исправить тряску программными методами, оптическая стабилизация делает это на аппаратном уровне, что позволяет сохранять больше деталей и избегать появления артефактов.

Не ведитесь на маркетинг с дополнительными камерами

Маркетологи обожают цифры, особенно когда речь идет о количестве камер. Некоторые из них могут вам не понадобиться:

Макро, глубинные сенсоры, даже разные датчики для определения глубины — все это звучит эффектно, но часто добавляется лишь для того, чтобы заявить, что у них больше камер, чем у конкурентов. Их вклад в реальное улучшение качества фотографий минимален и заметен разве что на бумаге.

Ультраширокоугольные камеры — они могут быть отличным дополнением, если они качественно реализованы. С их помощью можно делать интересные кадры с необычными перспективами. Но если "ультраширик" слаб, все ваши фотографии будут полны шумов и искажений, и толку от этой "дополнительной камеры" не будет.

Обратите внимание на наличие HDR (высокий динамический диапазон)

Динамический диапазон — это разница между самыми яркими и темными участками на фотографии. Увеличение диапазона позволяет получить большее количество деталей в светлых и темных зонах кадра. Это особенно важно для сцен с контрастным освещением, таких как закат или пейзаж с ярким небом и тенями на земле. Без хорошего динамического диапазона у вас будет либо полностью белое небо, либо черные пятна в местах, где могут быть детали.

Технология, известная как High Dynamic Range (HDR), помогает улучшить динамический диапазон фотографии. Она работает следующим образом: камера делает несколько снимков с различными экспозициями (один яркий, один более темный и один сбалансированный), а затем объединяет их для создания одного изображения. Это позволяет сделать фотографию, на которой яркие и темные зоны выглядят более детализировано. HDR, в сущности, освещает детали из тени.

Учитывайте личные предпочтения и проводите тестирование устройств по возможности

Вы должны учитывать свои личные предпочтения. Тот факт, что вы испытываете удовольствие от фотографий на iPhone, не означает, что вы испытаете удовольствие от фотографий на Samsung, и наоборот.

Перед покупкой смартфона в магазине было бы идеально, если бы вы могли сделать несколько фотографий и оценить его работу в разных условиях.

Обратите внимание на такие характеристики, как обработка изображений, удобство интерфейса камеры и скорость фокусировки. Для сравнения не стесняйтесь применять старый телефон. Время от времени, то, что вам нравится на бумаге, не впечатляет в реальной жизни. Смартфон — это личное устройство, и камера должна отвечать потребностям пользователя, а не рекламным требованиям.

Напомним, несмотря на санкции США, компания Huawei представила смартфон Pura 70 Ultra. Он способен конкурировать с лидерами рынка, а эксперты сочли его камеры лучшими на рынке.

Также мы писали, что при выборе нового смартфона покупатели чаще обращают внимание на наличие качественных камер. Обычно они могут повлиять на окончательное решение перед покупкой.