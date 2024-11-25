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Найкращі камерофони 2024 року — які моделі в лідерах

25 листопада 2024 19:25
Володимир Мололкін - редактор
Смартфони з найкращими камерами — які ціни на 5 потужних камерофонів у 2024 році
Камера смартфона. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Якщо будь-кого запитати, на яку найважливішу функцію вони звертають увагу, купуючи телефон, гарантовано більшість скаже, що наявність якісних камер вплине на їхнє рішення. Пристрої з найкращими камерами пропонують надзвичайну оптичну, дозволяючи побачити те, чого не можна помітити оком в темряві.

Про 5 смартфонів з найкращими камерами розповідає Tom's Guide.

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iPhone 16 Pro

Видання називає цю модель найкращим камерофоном на ринку в цілому.

iPhone 16 Pro Max является флагманом Apple
iPhone 16 Pro. Фото: ek.ua

Смартфон має декілька основних камер:

  • 48-мегапіксельний модуль (f/1.78) з двократним оптичним зумом;
  • 48-мегапіксельний надширококутний модуль (f/2.2);
  • 12-мегапіксельний телефото об'єктив (f/2.8) з 5-кратним оптичним зумом.

Фронтальна камера на 12 МП (f/1.9).

Найбільші зміни Apple провела стосовно телеоб'єктива, який відповідає дизайну тетрапризми та має 5-кратний оптичний зум.

В тестуванні iPhone 16 Pro показав чудові результати, надавши яскраві та деталізовані кадри рухів та кольори, які мали природний вигляд.

Camera Control на бічній панелі смартфона дозволяє легко запускати камеру та робити фотографії. Також нею можна керувати різними режимами знімання без використання екранних елементів керування.

Також камери дозволяють знімати 4К відео зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

Ціни на iPhone 16 Pro в Україні починаються від 46 100 грн.

Google Pixel 9 Pro

Видання називає модель найкращим камерофоном Android на ринку.

Цены и характеристики Google Pixel 9 Pro
Google Pixel 9 Pro. Фото: ek.ua

Система камер містить такі модулі:

  • 50-мегапіксельний основний (f/1.68);
  • 48-мегапіксельний ультраширокий (f/1.7);
  • 48-мегапіксельний телефото об'єктив (f/2.8) з 5-кратним оптичним зумом.

Фронтальна камера на 42 МП зі світлосилою f/2.2.

Google продовжує створювати чудові камерофони з лінійкою Pixel 9. У порівняннях смартфон випереджає Galaxy S24 Ultra, який має подібні камери.

5-кратний оптичний зум дозволяє відтворювати кришталево чисті великі плани. Під час тестування зум Pixel 9 Pro виявився чіткішим, ніж на iPhone 15 Pro.

Знімки покращуються завдяки більшому надширококутному об’єктиву Pixel 9 Pro, а також його чудовій функції макрофокусування, яка дозволяє наблизитися до об’єкта для більш детальних знімків. Функції обробки фотографій, з іншого боку, є справжньою зіркою тут, оскільки вони створювали гармонійні, яскраві знімки протягом тестування. 

Ціни на Google Pixel 9 Pro в Україні починаються від 40 999 грн.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Видання називає телефон найкращим з камерою, якщо гроші не проблема.

Цены и характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: ek.ua

Система камер має:

  • 200-мегапіксельний основний модуль (f/1.7);
  • 12-мегапіксельний ультраширокий модуль (f/2.2);
  • 50-мегапіксельний телефото об'єктив з 5-кратним оптичним зумом (f/3.4);
  • 10-мегапіксельний телефото об'єктив з 3-кратним оптичним зумом (f/2.4).

Фронтальна камера на 12 мегапікселів зі світлосилою f/2.2.

Цього року в телефоні є значна зміна, пов’язана з телеоб’єктивом, оскільки датчик на 10 МП поступився сенсору на 50 МП. Хоча знімки зі збільшенням містять більше деталей, нові налаштування також зменшили оптичне масштабування з 10x до 5x.

Знімаючи зображення з повною роздільною здатністю 50 МП і зменшуючи область деталей, Galaxy S24 Ultra все ще може підтримувати 10-кратне збільшення.

Ціни на Samsung Galaxy S24 Ultra в Україні починаються від 38 400 грн.

Google Pixel 8a

Видання називає модель найкращим бюджетним камерофоном.

Цены и характеристики Google Pixel 8a
Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Система камер складається з таких модулів:

  • 64-мегапіксельний основний (f/1.89);
  • 13-мегапіксельний (f/2.2).

Фронтальна камера на 13 МП зі світлосилою f/2.2.

Порівняно з Pixel 7a, який був замінником бюджетного телефону Google, Google Pixel 8a не є значним прогресом. У новій моделі використовується та зберігається 64-мегапіксельна основна камера, а можливості обробки фотографій залишаються незмінними. Попри те, що власникам Pixel 7a немає причин перейти на новий, новачки, які шукають доступний телефон з камерою, оцінять високу якість фотографії Pixel 8a.

Новий чипсет Tensor G3 підтримує інструменти для редагування фотографій, які вже доступні на флагманах Pixel 8a. Ви можете змінювати розміри та розташування об’єктів на фотографіях за допомогою Magic Editor, а Best Take може змінювати місця обличчя, щоб ніхто не моргав під час групових фотографій.

Ціни на Google Pixel 8a в Україні починаються від 17 999 грн.

iPhone 16

iPhone з чудовою камерою за меншу ціну.

iPhone 16 является базовой моделью в новой линейке
iPhone 16. Фото: ek.ua

Система камер має:

  • 48-мегапіксельний основний модуль з 2-кратним оптичним зумом (f/1.6);
  • 12-мегапіксельний ультраширокий модуль (f/2.2).

Фронтальна камера на 12 МП зі світлосилою (f/1.9).

Наприклад, iPhone 16 не має телефото об'єктива. Натомість кадрування знімків з основною камерою на 48 мегапікселів ефективно імітує двократне оптичне збільшення. Хоча оновлений надширококутний об’єктив iPhone 16 не містить датчика на 48 мегапікселів, його фізичний розмір дозволяє пропускати більше світла.

Згідно з фототестуванням видання, фотографії iPhone 16 перевершують фотографії iPhone 16 Pro і перевершують фотографії інших телефонів у цьому ціновому діапазоні.

Ціни на iPhone 16 в Україні починаються від 35 199 грн.

Нагадаємо, e вересні 2024 року компанія Apple провела щорічну презентацію, на якій представила нове покоління iPhone. Нову кнопку, покращені камери та функції Apple Intelligence отримали й базові версії смартфона.

Також ми писали, що вибір дорогих смартфонів не завжди є виправданим. Характеристики та функції, які раніше були обмежені флагманами, можуть бути доступні сучасним бюджетним моделям.

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