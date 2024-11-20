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Кращі недорогі смартфони 2024 року — які моделі варті уваги

20 листопада 2024 19:24
Володимир Мололкін - редактор
Найкращі недорогі смартфони 2024 року — ціни та характеристики
Жінка зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Не завжди потрібно вибирати дорогі смартфони. Сучасні бюджетні моделі можуть запропонувати хороші характеристики та функції, які раніше були доступні лише у флагманських пристроях.

Про кілька таких смартфонів розповідає ZDNet.

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CMF Phone 1

CMF Phone 1 by Nothing пропонує великий 6,67-дюймовий екран з AMOLED-матрицею і яскравістю до 2000 ніт.

Цены и характеристики CMF Phone 1 by Nothing
Ціни та характеристики CMF Phone 1. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено містким акумулятором на 5000 мАг. Працює пристрій на базі процесора MediaTek Dimensity 7300 5G під управлінням чистого Android.

На ринку телефон виділяється своїм унікальним дизайном із можливістю заміни задньої кришки, але через це виникає один недолік — відсутність підтримки NFC для безконтактних платежів.

Ціни на CMF Phone 1 в Україні починаються від 10 999 грн.

OnePlus 12R

Смартфон працює на базі швидкого процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Цены и характеристики OnePlus 12R
Ціни та характеристики OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Пристрій має яскравий 6,78-дюймовий AMOLED-екран та місткий акумулятор на 5500 мАг. Завдяки комплектній зарядці потужністю 80 Вт він може зарядитися повністю менш ніж за 40 хвилин.

Система камер містить сенсор на 50 Мп, який забезпечує гідну якість знімків у більшості умов.

Ціни на OnePlus 12R в Україні починаються від 20 870 грн.

Google Pixel 8a

Смартфон є ідеальним для тих, хто цінує якість фото.

Цены и характеристики Google Pixel 8a
Ціни та характеристики Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Пристрій оснащено 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц. Працює на базі процесора Google Tensor G3.

Камера на 64 Мп забезпечує чудові знімки навіть у найскладніших умовах освітлення, а підтримка оновлень програмного забезпечення відбуватиметься протягом семи років.

Недоліком може виступати повільна зарядка потужністю 18 Вт.

Ціни на Google Pixel 8a в Україні починаються від 18 149 грн.

Samsung Galaxy A35 5G

Смартфон може вразити 6,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A35
Ціни та характеристики Samsung Galaxy A35 5G. Фото: ek.ua

Пристрій оснащено акумулятором місткістю 5000 мАг та потрійною системою камер, яка складається з основного сенсора, макро та сенсора глибини.

Для багатьох Galaxy A35 5G може стати найкращим бюджетним смартфоном, який пропонує Samsung.

Ціни на Samsung Galaxy A35 5G в Україні починаються від 11 499 грн.

Motorola Moto G Power 5G

Смартфон хвалять за час автономної роботи.

Цены и характеристики Motorola Moto G Power 5G
Ціни та характеристики Motorola Moto G Power 5G. Фото: ek.ua

Місткий акумулятор на 5000 мАг та енергоефективний процесор MediaTek Dimensity 7020 можуть забезпечити роботу телефона більше ніж на цілий день.

Пристрій оснащено якісним 6,7-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц. Для тих, хто хоче розширити внутрішнє сховище, доступна можливість використовувати карти пам'яті microSD об'ємом до 1 Тб.

Ціни на Motorola Moto G Power 5G в Україні починаються від 8 921 грн.

Samsung Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G має всі необхідні характеристики, які хотілося б отримати від можливого мобільного компаньйона.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A15 5G
Ціни та характеристики Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

Смартфон може похвалитися підключенням 5G та містким акумулятором  на 5000 мАг.

Пристрій оснащено відносно великим 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц.

Ціни на Samsung Galaxy A15 5G в Україні починаються від 6 499 грн.

Нагадаємо, сьогодні в середньому ціновому сегменті доступні численні цікаві моделі смартфонів. Недорогі моделі пропонують чудові характеристики та тривалий час автономності.

Також ми писали, що у 2024 році на ринку України можна знайти багато привабливих недорогих смартфонів із хорошими функціями. Ці пристрої можна використовувати для повсякденних справ, таких як дзвінки, месенджери, відвідування вебсайтів і навіть грати в ігри.

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