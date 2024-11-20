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Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — какие модели рассмотреть

20 ноября 2024 19:24
Владимир Мололкин - редактор
Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — цены и характеристики
Женщина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Не всегда нужно выбирать дорогие смартфоны. Современные бюджетные модели могут предложить хорошие характеристики и функции, ранее доступные только во флагманских устройствах.

О нескольких таких смартфонах рассказывает ZDNet.

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CMF Phone 1

CMF Phone 1 by Nothing предлагает большой 6,67-дюймовый экран с AMOLED-матрицей и яркостью до 2000 нит.

Цены и характеристики CMF Phone 1 by Nothing
Цены и характеристики CMF Phone 1. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч. Работает устройство на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 5G под управлением чистого Android.

На рынке телефон выделяется своим уникальным дизайном с возможностью замены задней крышки, но из-за этого возникает один недостаток — отсутствие поддержки NFC для бесконтактных платежей.

Цены на CMF Phone 1 в Украине начинаются от 10 999 грн.

OnePlus 12R

Смартфон работает на основе быстрого процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Цены и характеристики OnePlus 12R
Цены и характеристики OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Устройство имеет яркий 6,78-дюймовый экран AMOLED и вместительный аккумулятор на 5500 мАч. Благодаря комплектной зарядке мощностью 80 Вт он может зарядиться полностью менее чем за 40 минут.

Система камер имеет сенсор на 50 Мп, обеспечивающий достойное качество снимков в большинстве условий.

Цены на OnePlus 12R в Украине начинаются от 20 870 грн.

Google Pixel 8a

Смартфон идеально подходит для тех, кто ценит качество фото.

Цены и характеристики Google Pixel 8a
Цены и характеристики Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Устройство оснащено 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Работает на основе процессора Google Tensor G3.

Камера на 64 Мп обеспечивает отличные снимки даже в самых сложных условиях освещения, а поддержка обновлений программного обеспечения будет происходить в течение семи лет.

Недостатком может быть медленная зарядка мощностью 18 Вт.

Цены на Google Pixel 8a в Украине начинаются от 18 149 грн.

Samsung Galaxy A35 5G

Смартфон может поразить 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A35
Цены и характеристики Samsung Galaxy A35 5G. Фото: ek.ua

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч и тройной системой камер, состоящей из основного сенсора, макро и сенсора глубины.

Для многих Galaxy A35 5G может стать самым лучшим бюджетным смартфоном, который предлагает Samsung.

Цены на Samsung Galaxy A35 5G в Украине начинаются от 11 499 грн.

Motorola Moto G Power 5G

Смартфон хвалят за время автономной работы.

Цены и характеристики Motorola Moto G Power 5G
Цены и характеристики Motorola Moto G Power 5G. Фото: ek.ua

Вместительный аккумулятор на 5000 мАч и энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 7020 могут обеспечить работу телефона более чем на целый день.

Устройство оснащено качественным 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Для тех, кто хочет расширить внутреннее хранилище, доступна возможность использовать карты памяти microSD объемом до 1 Тб.

Цены на Motorola Moto G Power 5G в Украине начинаются от 8 921 грн.

Samsung Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G обладает всеми необходимыми характеристиками, которые хотелось бы получить от возможного мобильного компаньона.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A15 5G
Цены и характеристики Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

Смартфон может похвастаться подключением 5G и емким аккумулятором на 5000 мАч.

Устройство оснащено относительно большим 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

Цены на Samsung Galaxy A15 5G в Украине начинаются от 6 499 грн.

Напомним, сегодня в среднем ценовом сегменте доступны многочисленные интересные модели смартфонов. Недорогие модели предлагают отличные характеристики и длительное время автономности.

Также мы писали, что в 2024 году на рынке Украины можно найти много привлекательных недорогих смартфонов с хорошими функциями. Эти устройства можно использовать для повседневных дел, таких как звонки, мессенджеры, посещение веб-сайтов и даже играть в игры.

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