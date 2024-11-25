Смартфоны с лучшими камерами — какие цены на 5 мощных камерофонов в 2024 году

Камера смартфона. Фото: Unsplash

Если у кого-либо спросить, на какую важнейшую функцию они обращают внимание, покупая телефон, гарантированно большинство скажет, что наличие качественных камер повлияет на их решение. Устройства с лучшими камерами предлагают чрезвычайное оптическое качество, позволяя увидеть то, чего нельзя заметить глазом в темноте.

О 5 смартфонах с лучшими камерами рассказывает Tom's Guide.

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iPhone 16 Pro

Издание называет эту модель лучшим камерофоном на рынке в целом.

iPhone 16 Pro. Фото: ek.ua

Смартфон имеет несколько основных камер:

48-мегапиксельный модуль (f/1.78) с двухкратным оптическим зумом;

48-мегапиксельный сверхшироугольный модуль (f/2.2);

12-мегапиксельный телефото объектив (f/2.8) с 5-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера на 12 МП (f/1.9).

Наибольшие изменения Apple произвела по телеобъективу, который соответствует дизайну тетрапризмы и имеет 5-кратный оптический зум.

В тестировании iPhone 16 Pro показал отличные результаты, представив яркие и детализированные кадры движений и цвета, которые имели естественный вид.

Camera Control на боковой панели смартфона позволяет легко запускать камеру и делать фотографии. Также можно управлять различными режимами съемки без использования экранных элементов управления.

Также камеры позволяют снимать 4К видео со скоростью 120 кадров в секунду.

Цены на iPhone 16 Pro в Украине начинаются от 46 100 грн.

Google Pixel 9 Pro

Издание называет модель самым лучшим камерофоном Android на рынке.

Google Pixel 9 Pro. Фото: ek.ua

Система камер содержит следующие модули:

50-мегапиксельный основной (f/1.68);

48-мегапиксельный ультраширокий (f/1.7);

48-мегапиксельный телефото объектив (f/2.8) с 5-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера на 42 МП со светосилой f/2.2.

Google продолжает создавать великолепные камерофоны с линейкой Pixel 9. В сравнениях смартфон опережает Galaxy S24 Ultra, имеющий подобные камеры.

5-кратный оптический зум позволяет воссоздавать кристально чистые крупные планы. Во время тестирования зум Pixel 9 Pro оказался более четким, чем на iPhone 15 Pro.

Снимки улучшаются благодаря большему сверхширокоугольному объективу Pixel 9 Pro, а также его превосходной функции макрофокусировки, позволяющей приблизиться к объекту для более подробных снимков. Функции обработки фотографий с другой стороны являются настоящей звездой здесь, поскольку они создавали гармоничные, яркие снимки в течение тестирования.

Цены на Google Pixel 9 Pro в Украине начинаются от 40 999 грн.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Издание называет телефон самым лучшим с камерой, если деньги не проблема.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: ek.ua

Система камер имеет:

200-мегапиксельный основной модуль (f/1.7);

12-мегапиксельный ультраширокий модуль (f/2.2);

50-мегапиксельный телефото объектив с 5-кратным оптическим зумом (f/3.4);

10-мегапиксельный телефото объектив с 3-кратным оптическим зумом (f/2.4).

Фронтальная камера на 12 мегапикселей со светосилой f/2.2.

В этом году в телефоне есть значительное изменение, связанное с телеобъективом, поскольку датчик на 10 МП уступил сенсору на 50 МП. Хотя снимки с увеличением содержат больше деталей, новые настройки также уменьшили оптический зум с 10x до 5x.

Снимая изображение с полным разрешением 50 МП и уменьшая область деталей, Galaxy S24 Ultra все еще может поддерживать 10-кратное увеличение.

Цены Samsung Galaxy S24 Ultra в Украине начинаются от 38 400 грн.

Google Pixel 8a

Издание называет модель лучшим бюджетным камерофоном.

Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Система камер состоит из следующих модулей:

64-мегапиксельный основной (f/1.89);

13-мегапиксельный (f/2.2).

Фронтальная камера на 13 МП со светосилой f/2.2.

По сравнению с Pixel 7a, который был заменителем бюджетного телефона Google, Pixel 8a не является значительным прогрессом. В новой модели используется и хранится 64-мегапиксельная основная камера, а возможности обработки фотографий остаются неизменными. Несмотря на то, что владельцам Pixel 7a нет причин перейти на новый, новички, которые ищут доступный телефон с камерой, оценят высокое качество фотографии Pixel 8a.

Новый чипсет Tensor G3 поддерживает инструменты редактирования фотографий, которые уже доступны на флагманах Pixel 8a. Вы можете изменять размеры и расположение объектов на фотографиях с помощью Magic Editor, а Best Take может изменять места лица, чтобы никто не моргал во время групповых фотографий.

Цены на Google Pixel 8a в Украине начинаются от 17 999 грн.

iPhone 16

iPhone с великолепной камерой по меньшей цене.

iPhone 16. Фото: ek.ua

Система камер имеет:

48-мегапиксельный основной модуль с 2-кратным оптическим зумом (f/1.6);

12-мегапиксельный ультраширокий модуль (f/2.2).

Фронтальная камера на 12 МП со светосилой (f/1.9).

К примеру, iPhone 16 не имеет телефото объектива. Вместо кадрирования снимков с основной камерой на 48 мегапикселей эффективно имитирует двухкратное оптическое увеличение. Хотя обновленный сверхширокоугольный объектив iPhone 16 не содержит датчика на 48 мегапикселей, его физический размер позволяет пропускать больше света.

Согласно фототестированию издания фотографии iPhone 16 превосходят фотографии iPhone 16 Pro и превосходят фотографии других телефонов в этом ценовом диапазоне.

Цены на iPhone 16 в Украине начинаются от 35 199 грн.

Напомним, в сентябре 2024 года компания Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила новое поколение iPhone. Новая кнопка, улучшенные камеры и функции Apple Intelligence получили и базовые версии смартфона.

Также мы писали, что выбор дорогих смартфонов не всегда оправдан. Характеристики и функции, ранее ограниченные флагманами, могут быть доступны современным бюджетным моделям.