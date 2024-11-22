Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Знижки на iPhone 16 — коли найкращий час для покупки arrow

Знижки на iPhone 16 — коли найкращий час для покупки

22 листопада 2024 12:55
Володимир Мололкін - редактор
Скільки коштує iPhone 16 в Україні та чи варто очікувати знижок на новорічні свята
Смартфон iPhone 16. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

У вересні 2024 року компанія Apple провела щорічну презентацію, де представила нове покоління iPhone. Базові версії смартфона отримали нову кнопку, покращені камери та функції Apple Intelligence.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки зараз коштує iPhone 16 в Україні та чи варто очікувати знижки найближчим часом.

Читайте також:

Скільки коштують різні версії iPhone 16 в Україні

З вересня ціни на новинки дещо впали, оскільки ажіотаж навколо смартфонів пройшов. Таким чином, станом на листопад 2024 року, ціни на iPhone 16 на 128 Гб починаються від 35 199 грн.

Цены на iPhone 16
Ціни на iPhone 16. Фото: скриншот

Водночас ціни на iPhone 16 Plus на 128 Гб починаються від 38 485 грн.

Цены на iPhone 16 Plus
Ціни на iPhone 16 Plus. Фото: скриншот

Ціни на iPhone 16 Pro на 128 Гб починаються від 46 100 грн.

Цены на iPhone 16 Pro
Ціни на iPhone 16 Pro. Фото: скриншот

Базову версію iPhone 16 Pro Max на 256 Гб можна придбати за ціною від 55 969 грн.

Цены на iPhone 16 Pro Max
Ціни на iPhone 16 Pro Max. Фото: скриншот

Чи варто очікувати знижку на iPhone 16 

Історично склалося, що ціни на нові iPhone залишаються високими протягом кількох місяців після їх презентації. Це особливо актуально для українського ринку. Наприклад, ситуація з iPhone 15 демонструє, що знижки почнуть з’являтися в січні та лютому, коли магазини готуються до нового постачання або пропонують акції на новорічні свята.

  • Динаміка цін на iPhone 15
    Динаміка цін на iPhone 15. Фото: скриншот
  • Динаміка цін на iPhone 15 Plus
    Динаміка цін на iPhone 15 Plus. Фото: скриншот
  • Динаміка цін на iPhone 15 Pro
    Динаміка цін на iPhone 15 Pro. Фото: скриншот
  • Динаміка цін на iPhone 15 Pro Max
    Динаміка цін на iPhone 15 Pro Max. Фото: скриншот
1 / 4

В основному ціни на попередню лінійку iPhone знижувалися у листопаді 2023 року. Ймовірно, зумовлено це було Чорною п'ятницею та "11.11". Основне падіння відбувалося вже у травні 2024 року.

Щодо iPhone 16, значного зниження ціни у 2024 році не варто очікувати, за винятком акцій під час Чорної п'ятниці та новорічних розпродажів. Відчутне зниження ціни може відбутися навесні 2025 року. Тоді смартфон стане дешевше приблизно на 20%.

Нагадаємо, конфіденційність стала головною проблемою для технологічних компаній і користувачів, оскільки кількість зломів і порушень зросла останнім часом. Користувачі зараз стурбовані дивним і незвичним явищем, яке виникає на iPhone.

Також ми писали, що робота групи дизайнерів Apple останнім часом відійшла на другий план. Але зараз поширюються чутки про те, що iPhone 17 Air буде тоншим за iPhone 6, що спростовує попередні чутки.

 

Apple смартфон ціни iPhone 16 Pro iPhone 16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:59 Білецький заявив про найскладнішу ситуацію на фронті з 2022 року

12:59 Ми із соцслужби — в Одесі обдурили пенсіонерку на велику суму

Новина з фото

12:55 Знижки на iPhone 16 — коли найкращий час для покупки

Термінова новина

12:55 Комплекс "Кедр" — в ГУР розкрили деталі про нову балістику РФ

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:30 Супермаркети не доберуться — де ніколи не відкриють Сільпо чи АТБ

12:29 Недостойні нащадки — коли дітей позбавляють права на спадок

12:29 Компенсацію за знищене РФ житло отримають не всі одесити

12:25 Синоптик Діденко попередила про надскладні погодні умови завтра

12:20 Загроза російського удару — в якому режимі працює ОПУ

12:59 Білецький заявив про найскладнішу ситуацію на фронті з 2022 року

12:59 Ми із соцслужби — в Одесі обдурили пенсіонерку на велику суму

Новина з фото

12:55 Знижки на iPhone 16 — коли найкращий час для покупки

Термінова новина

12:55 Комплекс "Кедр" — в ГУР розкрили деталі про нову балістику РФ

12:30 Супермаркети не доберуться — де ніколи не відкриють Сільпо чи АТБ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:29 Недостойні нащадки — коли дітей позбавляють права на спадок

12:29 Компенсацію за знищене РФ житло отримають не всі одесити

12:25 Синоптик Діденко попередила про надскладні погодні умови завтра

12:20 Загроза російського удару — в якому режимі працює ОПУ

11:59 Відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО — причини

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото