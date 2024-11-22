Скільки коштує iPhone 16 в Україні та чи варто очікувати знижок на новорічні свята

Смартфон iPhone 16. Фото: Unsplash

У вересні 2024 року компанія Apple провела щорічну презентацію, де представила нове покоління iPhone. Базові версії смартфона отримали нову кнопку, покращені камери та функції Apple Intelligence.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки зараз коштує iPhone 16 в Україні та чи варто очікувати знижки найближчим часом.

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З вересня ціни на новинки дещо впали, оскільки ажіотаж навколо смартфонів пройшов. Таким чином, станом на листопад 2024 року, ціни на iPhone 16 на 128 Гб починаються від 35 199 грн.

Ціни на iPhone 16. Фото: скриншот

Водночас ціни на iPhone 16 Plus на 128 Гб починаються від 38 485 грн.

Ціни на iPhone 16 Plus. Фото: скриншот

Ціни на iPhone 16 Pro на 128 Гб починаються від 46 100 грн.

Ціни на iPhone 16 Pro. Фото: скриншот

Базову версію iPhone 16 Pro Max на 256 Гб можна придбати за ціною від 55 969 грн.

Ціни на iPhone 16 Pro Max. Фото: скриншот

Чи варто очікувати знижку на iPhone 16

Історично склалося, що ціни на нові iPhone залишаються високими протягом кількох місяців після їх презентації. Це особливо актуально для українського ринку. Наприклад, ситуація з iPhone 15 демонструє, що знижки почнуть з’являтися в січні та лютому, коли магазини готуються до нового постачання або пропонують акції на новорічні свята.

Динаміка цін на iPhone 15. Фото: скриншот

Динаміка цін на iPhone 15 Plus. Фото: скриншот

Динаміка цін на iPhone 15 Pro. Фото: скриншот

Динаміка цін на iPhone 15 Pro Max. Фото: скриншот 1 / 4

В основному ціни на попередню лінійку iPhone знижувалися у листопаді 2023 року. Ймовірно, зумовлено це було Чорною п'ятницею та "11.11". Основне падіння відбувалося вже у травні 2024 року.

Щодо iPhone 16, значного зниження ціни у 2024 році не варто очікувати, за винятком акцій під час Чорної п'ятниці та новорічних розпродажів. Відчутне зниження ціни може відбутися навесні 2025 року. Тоді смартфон стане дешевше приблизно на 20%.

Нагадаємо, конфіденційність стала головною проблемою для технологічних компаній і користувачів, оскільки кількість зломів і порушень зросла останнім часом. Користувачі зараз стурбовані дивним і незвичним явищем, яке виникає на iPhone.

Також ми писали, що робота групи дизайнерів Apple останнім часом відійшла на другий план. Але зараз поширюються чутки про те, що iPhone 17 Air буде тоншим за iPhone 6, що спростовує попередні чутки.