Сколько стоит iPhone 16 в Украине и стоит ли ожидать скидок на новогодние праздники

Смартфон iPhone 16. Фото: Unsplash

В сентябре 2024 года компания Apple провела ежегодную презентацию, где представила новое поколение iPhone. Базовые версии смартфона получили новую кнопку, улучшенные камеры и функции Apple Intelligence.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько сейчас стоит iPhone 16 в Украине и стоит ли ожидать скидки в ближайшее время.

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С сентября цены на новинки упали, поскольку ажиотаж вокруг смартфонов прошел. Таким образом, по состоянию на ноябрь 2024 года цены на iPhone 16 на 128 Гб начинаются от 35 199 грн.

Цены на iPhone 16. Фото: скриншот

В то же время цены на iPhone 16 Plus на 128 Гб начинаются от 38 485 грн.

Цены на iPhone 16 Plus. Фото: скриншот

Цены на iPhone 16 Pro на 128 Гб начинаются от 46 100 грн.

Цены на iPhone 16 Pro. Фото: скриншот

Базовую версию iPhone 16 Pro Max на 256 Гб можно приобрести по цене от 55 969 грн.

Цены на iPhone 16 Pro Max. Фото: скриншот

Стоит ли ожидать скидку на iPhone 16

Исторически сложилось, что цены на новые iPhone остаются высокими несколько месяцев после их презентации. Это особенно актуально для украинского рынка. К примеру, ситуация с iPhone 15 демонстрирует, что скидки начнут появляться в январе и феврале, когда магазины готовятся к новой поставке или предлагают акции на новогодние праздники.

Динамика цен на iPhone 15. Фото: скриншот

Динамика цен на iPhone 15 Plus. Фото: скриншот

Динамика цен на iPhone 15 Pro. Фото: скриншот

Динамика цен на iPhone 15 Pro Max. Фото: скриншот 1/4 ​ 4

В основном, цены на предыдущую линейку iPhone снижались в ноябре 2023 года. Вероятно, обусловлено это было Черной пятницей и "11.11". Основное падение произошло уже в мае 2024 года.

Что касается iPhone 16, значительного снижения цены в 2024 году не стоит ожидать, за исключением акций во время Черной пятницы и новогодних распродаж. Ощутимое снижение цены может произойти весной 2025 года. Тогда смартфон станет дешевле примерно на 20%.

Напомним, конфиденциальность стала главной проблемой для технологических компаний и пользователей, поскольку количество взломов и нарушений выросло в последнее время. Пользователи сейчас озабочены странным и необычным явлением, возникающим на iPhone.

Также мы писали, что работа группы дизайнеров Apple в последнее время отошла на второй план. Но сейчас распространяются слухи, что iPhone 17 Air будет тоньше iPhone 6, что опровергает предыдущие слухи.