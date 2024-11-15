Недорогі смартфони з гарним дизайном — який пристрій обрати у 2024 році

Смартфон Nothing Phone. Фото: Unsplash

Багато різних смартфонів продається на ринку, і ціни на них значно різняться. Серед них є пристрої з гідними характеристиками, такими як хороші батареї та камери, а також з цікавим дизайном.

Про 3 таких смартфони розповіло видання The Sun.

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Nothing Phone 2a

Nothing Phone був представлений на ринку смартфонів лише в жовтні 2020 року. Компанія випустила недорогу версію під назвою Nothing Phone 2a у березні 2024 року.

Ціни та характеристики Nothing Phone 2a. Фото: ek.ua

Моделі цієї марки привертають увагу, а миготливі індикатори для сповіщень на задній панелі виділяють їх серед конкурентів.

Акумулятор Nothing Phone 2a містить 5000 мАг, більший, ніж у будь-якого іншого iPhone. Крім того, бюджетний, але досить сучасний восьмиядерний процесор Mediatek Dimensity 7200 Pro забезпечує високу продуктивність телефону.

Ціни на смартфон починаються від 12 874 грн.

Samsung Galaxy A55

Наразі вся увага прикута до нових моделей Samsung, таких як Galaxy S24, Fold 6 і Flip 6. Компанія також пропонує дешевші моделі, хоча вони не дуже популярні.

Ціни та характеристики Samsung Galaxy A55. Фото: ek.ua

Galaxy A55 не виглядає дешевим, через його вишуканий дизайн зі скляною задньою панеллю.

Тестувальники були приємно здивовані якістю камери смартфона: і вдень, і в поганій освітленості він робить чудові знімки. Крім того, батарея має місткість 5000 мАг. Власники також отримують доступ до безплатного потокового сервісу Samsung TV Plus.

Ціни на смартфон починаються від 14 350 грн.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a став улюбленцем тестувальників завдяки своїй камері.

Ціни та характеристики Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Смартфон має функції фотографії, такі як Best Take і Magic Editor. Однією з важливих переваг є обіцянка Google щодо оновлення Android для цієї моделі протягом семи років.

Ціни на смартфон починаються від 18 118 грн.

Нагадаємо, сьогодні в середньому ціновому сегменті доступні численні цікаві моделі смартфонів. Недорогі моделі пропонують чудові характеристики та тривалий час автономності.

Також ми писали, що раніше більшість захищених смартфонів були більше схожі на цеглину, ніж на технологічний пристрій. На ринку зараз доступні пристрої, які зробили великий крок вперед.