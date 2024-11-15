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Стильные и мощные — 3 недорогих смартфона с уникальным дизайном

15 ноября 2024 10:56
Владимир Мололкин - редактор
Недорогие смартфоны с хорошим дизайном — какое устройство выбрать в 2024 году
Смартфон Nothing Phone. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Много разных смартфонов продается на рынке, и цены на них значительно разнятся. Среди них есть устройства с достойными характеристиками, такими как хорошие батареи и камеры, а также с интересным дизайном.

О 3 таких смартфонах рассказало издание The Sun.

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Nothing Phone 2a

Nothing Phone был представлен на рынке смартфонов только в октябре 2020 года. Компания выпустила недорогую версию под названием Nothing Phone 2a в марте 2024 года.

Цены и характеристики Nothing Phone 2a
Цены и характеристики Nothing Phone 2a. Фото: ek.ua

Модели этой марки привлекают внимание, а мерцающие индикаторы для уведомлений на задней панели выделяют их среди конкурентов.

Аккумулятор Nothing Phone 2a содержит 5000 мАч, больше, чем у любого другого iPhone. Кроме того, бюджетный, но достаточно современный восьмиядерный процессор Mediatek Dimensity 7200 Pro обеспечивает высокую производительность телефона.

Цены на смартфон начинаются от 12 874 грн.

Samsung Galaxy A55

В настоящее время все внимание приковано к новым моделям Samsung, таким как Galaxy S24, Fold 6 и Flip 6. Компания также предлагает более дешевые модели, хотя они не очень популярны.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A55
Цены и характеристики Samsung Galaxy A55. Фото: ek.ua

Galaxy A55 не выглядит дешевым из-за его изысканного дизайна со стеклянной задней панелью.

Тестировщики были приятно удивлены качеством камеры смартфона: и днем, и в плохой освещенности он делает отличные снимки. Кроме того, батарея имеет емкость 5000 мАч. Владельцы также получают доступ к бесплатному потоковому сервису Samsung TV Plus.

Цены на смартфон начинаются от 14 350 грн.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a стал любимцем тестировщиков благодаря своей камере.

Цены и характеристики Google Pixel 8a
Цены и характеристики Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Смартфон имеет функции фотографии, такие как Best Take и Magic Editor. Одним из важных преимуществ является обещание Google по обновлению Android для этой модели в течение семи лет.

Цены на смартфон начинаются от 18 118 грн.

Напомним, сегодня в среднем ценовом сегменте доступны многочисленные интересные модели смартфонов. Недорогие модели предлагают отличные характеристики и длительное время автономности.

Также мы писали, что раньше большинство защищенных смартфонов были больше похожи на кирпич, чем на технологическое устройство. На рынке сейчас доступны устройства, сделавшие большой шаг вперед.

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