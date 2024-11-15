Недорогие смартфоны с хорошим дизайном — какое устройство выбрать в 2024 году

Стильные и мощные — 3 недорогих смартфона с уникальным дизайном
Много разных смартфонов продается на рынке, и цены на них значительно разнятся. Среди них есть устройства с достойными характеристиками, такими как хорошие батареи и камеры, а также с интересным дизайном.
О 3 таких смартфонах рассказало издание The Sun.
Какие недорогие смартфоны имеют уникальный дизайн
Nothing Phone 2a
Nothing Phone был представлен на рынке смартфонов только в октябре 2020 года. Компания выпустила недорогую версию под названием Nothing Phone 2a в марте 2024 года.
Модели этой марки привлекают внимание, а мерцающие индикаторы для уведомлений на задней панели выделяют их среди конкурентов.
Аккумулятор Nothing Phone 2a содержит 5000 мАч, больше, чем у любого другого iPhone. Кроме того, бюджетный, но достаточно современный восьмиядерный процессор Mediatek Dimensity 7200 Pro обеспечивает высокую производительность телефона.
Цены на смартфон начинаются от 12 874 грн.
Samsung Galaxy A55
В настоящее время все внимание приковано к новым моделям Samsung, таким как Galaxy S24, Fold 6 и Flip 6. Компания также предлагает более дешевые модели, хотя они не очень популярны.
Galaxy A55 не выглядит дешевым из-за его изысканного дизайна со стеклянной задней панелью.
Тестировщики были приятно удивлены качеством камеры смартфона: и днем, и в плохой освещенности он делает отличные снимки. Кроме того, батарея имеет емкость 5000 мАч. Владельцы также получают доступ к бесплатному потоковому сервису Samsung TV Plus.
Цены на смартфон начинаются от 14 350 грн.
Google Pixel 8a
Google Pixel 8a стал любимцем тестировщиков благодаря своей камере.
Смартфон имеет функции фотографии, такие как Best Take и Magic Editor. Одним из важных преимуществ является обещание Google по обновлению Android для этой модели в течение семи лет.
Цены на смартфон начинаются от 18 118 грн.
Напомним, сегодня в среднем ценовом сегменте доступны многочисленные интересные модели смартфонов. Недорогие модели предлагают отличные характеристики и длительное время автономности.
Также мы писали, что раньше большинство защищенных смартфонов были больше похожи на кирпич, чем на технологическое устройство. На рынке сейчас доступны устройства, сделавшие большой шаг вперед.
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