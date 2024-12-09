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Вибір фотолюбителів — скільки коштує найкращий камерафон у світі

9 грудня 2024 13:21
Володимир Мололкін - редактор
Смартфон з найкращою камерою у світі — які ціни та характеристики Huawei Pura 70 Ultra
Смартфон Huawei Pura 70 Ultra. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

У квітні 2024 року Huawei знову привернула увагу користувачів, презентувавши смартфон Pura 70 Ultra. Попри численні обмеження, що виникли через санкції США, компанія змогла створити пристрій, здатний змагатися з лідерами ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, скільки коштує смартфон з найкращою камерою на ринку.

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Санкції обмежили Huawei доступ до передових процесорів, пам'яті та обладнання, що значно вплинуло на технічні можливості виробництва. Проте компанія продовжує активно розвиватися, доводячи, що навіть у таких складних умовах можна створювати конкурентоспроможні продукти.

Ціна та характеристики Huawei Pura 70 Ultra

Смартфон має 6,8-дюймовий OLED-дисплей яскравістю до 2500 ніт. Максимальна частота оновлення, яку підтримує екран, становить 120 Гц.

Цены и характеристики Huawei Pura 70 Ultra
Ціни та характеристики смартфона Huawei Pura 70 Ultra. Фото: ek.ua

Пристрій працює на базі процесора Kirin 9010, який створено за 7-нм техпроцесом. Хоча чипсет відстає від конкурентів, він забезпечує стабільну роботу. Працює він у парі з 16 Гб оперативної пам'яті та 512 Гб вбудованої пам'яті.

Телефон хвалять за тривалість автономної роботи, що не дивно, оскільки він має акумулятор місткістю 5200 мАг. Він підтримує швидку зарядку до 100 Вт та бездротову зарядку потужністю до 80 Вт.

Щодо камер, смартфон має декілька модулів. Основний модуль має 1-дюймовий датчик зі змінною діафрагмою f/1.6-4.0 і висувним об'єктивом для зменшення спотворень. Знімки на камеру виходять яскравими, контрастними та чіткими. Також є модуль, який забезпечує оптичний зум х3,5 та виконує функції "супермакро".

Huawei значно вдосконалила функції камери, орієнтуючись на потреби користувачів, які цінують фотографію.

Експерти з DXOMARK визнали смартфон пристроєм з найкращою камерою на ринку. Він займає лідерську позицію зі 163 балами. Після нього йдуть Google Pixel 9 Pro XL, Honor Magic6 Pro та Apple iPhone 16 Pro Max.

Рейтинг лучших камер в смартфонах
Рейтинг смартфонів з найкращими камерами за версією DXOMARK. Фото: скриншот

Ціни на Huawei Pura 70 Ultra в Україні починаються від 63 995 грн.

Нагадаємо, виробники досі випускають на ринок захищені смартфони, які нагадують цеглинки своєю формою. Одним з таких є Doogee S100 Pro, який є одним з найзахищеніших телефонів у світі.

Також ми писали, що найчастіше користувачі звертають увагу на камеру смартфона перед тим, як купувати його. Пристрої з найкращими оптичними можливостями дозволяють побачити те, що не помітити неозброєним оком.

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