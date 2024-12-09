Смартфон с лучшей камерой в мире — какие цены и характеристики Huawei Pura 70 Ultra

Смартфон Huawei Pura 70 Ultra. Фото: Unsplash

В апреле 2024 года Huawei снова привлекла внимание пользователей, представив смартфон Pura 70 Ultra. Несмотря на многочисленные ограничения, возникшие из-за санкций США, компания смогла создать устройство, способное соперничать с лидерами рынка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, сколько стоит смартфон с лучшей камерой на рынке.

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Санкции ограничили Huawei доступ к передовым процессорам, памяти и оборудованию, что значительно повлияло на технические возможности производства. Однако компания продолжает активно развиваться, доказывая, что даже в столь сложных условиях можно создавать конкурентоспособные продукты.

Цена и характеристики Huawei Pura 70 Ultra

Смартфон обладает 6,8-дюймовым OLED-дисплеем яркостью до 2500 нит. Максимальная частота обновления, поддерживаемая экраном, составляет 120 Гц.

Цены и характеристики смартфона Huawei Pura 70 Ultra. Фото: ek.ua

Устройство работает на базе процессора Kirin 9010, созданного по 7-нм техпроцессу. Хотя чипсет отстает от конкурентов, он обеспечивает стабильную работу. Он работает в паре с 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти.

Телефон хвалят за продолжительность автономной работы, что не удивительно, поскольку он обладает аккумулятором емкостью 5200 мАч. Поддерживает быструю зарядку до 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 80 Вт.

Относительно камер смартфон имеет несколько модулей. Основной модуль имеет 1-дюймовый датчик с изменяющейся диафрагмой f/1.6-4.0 и выдвижным объективом для уменьшения искажений. Снимки на камеру получаются яркими, контрастными и четкими. Также есть модуль, который обеспечивает оптический зум х3,5 и выполняет функции супермакро.

Huawei значительно усовершенствовала функции камеры, ориентируясь на потребности пользователей ценящих фотографию.

Эксперты DXOMARK признали смартфон устройством с лучшей камерой на рынке. Он занимает лидерскую позицию со 163 баллами. После него идут Google Pixel 9 Pro XL, Honor Magic6 Pro и Apple iPhone 16 Pro Max.

Рейтинг смартфонов с самыми лучшими камерами по версии DXOMARK. Фото: скриншот

Цены Huawei Pura 70 Ultra в Украине начинаются от 63 995 грн.

Напомним, производители до сих пор выпускают на рынок защищенные смартфоны, напоминающие кирпичики своей формой. Одним из таких является Doogee S100 Pro, являющийся одним из самых защищенных телефонов в мире.

Также мы писали, что чаще всего пользователи обращают внимание на камеру смартфона, прежде чем покупать его. Устройства с лучшими оптическими возможностями позволяют увидеть то, что не заметить невооруженным глазом.