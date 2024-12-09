Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Выбор фотолюбителей — сколько стоит лучший камерафон в мире arrow

Выбор фотолюбителей — сколько стоит лучший камерафон в мире

9 декабря 2024 13:21
Владимир Мололкин - редактор
Смартфон с лучшей камерой в мире — какие цены и характеристики Huawei Pura 70 Ultra
Смартфон Huawei Pura 70 Ultra. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В апреле 2024 года Huawei снова привлекла внимание пользователей, представив смартфон Pura 70 Ultra. Несмотря на многочисленные ограничения, возникшие из-за санкций США, компания смогла создать устройство, способное соперничать с лидерами рынка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, сколько стоит смартфон с лучшей камерой на рынке.

Читайте также:

Санкции ограничили Huawei доступ к передовым процессорам, памяти и оборудованию, что значительно повлияло на технические возможности производства. Однако компания продолжает активно развиваться, доказывая, что даже в столь сложных условиях можно создавать конкурентоспособные продукты.

Цена и характеристики Huawei Pura 70 Ultra

Смартфон обладает 6,8-дюймовым OLED-дисплеем яркостью до 2500 нит. Максимальная частота обновления, поддерживаемая экраном, составляет 120 Гц.

Цены и характеристики Huawei Pura 70 Ultra
Цены и характеристики смартфона Huawei Pura 70 Ultra. Фото: ek.ua

Устройство работает на базе процессора Kirin 9010, созданного по 7-нм техпроцессу. Хотя чипсет отстает от конкурентов, он обеспечивает стабильную работу. Он работает в паре с 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти.

Телефон хвалят за продолжительность автономной работы, что не удивительно, поскольку он обладает аккумулятором емкостью 5200 мАч. Поддерживает быструю зарядку до 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 80 Вт.

Относительно камер смартфон имеет несколько модулей. Основной модуль имеет 1-дюймовый датчик с изменяющейся диафрагмой f/1.6-4.0 и выдвижным объективом для уменьшения искажений. Снимки на камеру получаются яркими, контрастными и четкими. Также есть модуль, который обеспечивает оптический зум х3,5 и выполняет функции супермакро.

Huawei значительно усовершенствовала функции камеры, ориентируясь на потребности пользователей ценящих фотографию.

Эксперты DXOMARK признали смартфон устройством с лучшей камерой на рынке. Он занимает лидерскую позицию со 163 баллами. После него идут Google Pixel 9 Pro XL, Honor Magic6 Pro и Apple iPhone 16 Pro Max.

Рейтинг лучших камер в смартфонах
Рейтинг смартфонов с самыми лучшими камерами по версии DXOMARK. Фото: скриншот

Цены Huawei Pura 70 Ultra в Украине начинаются от 63 995 грн.

Напомним, производители до сих пор выпускают на рынок защищенные смартфоны, напоминающие кирпичики своей формой. Одним из таких является Doogee S100 Pro, являющийся одним из самых защищенных телефонов в мире.

Также мы писали, что чаще всего пользователи обращают внимание на камеру смартфона, прежде чем покупать его. Устройства с лучшими оптическими возможностями позволяют увидеть то, что не заметить невооруженным глазом.

фото гаджеты Huawei смартфон цены характеристики

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:00 Уменьшение числа медицинских ВУЗов— Винницкий сделал заявление

13:59 Отказал в гостеприимстве — житель Одесчины убил друга костылем

13:48 В тюрьме в Сирии нашли прибор для пыток, которым убивали людей

13:37 Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны

13:31 ТЦК остановили одесситку за рулем и сказали покрасить ногти

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

13:21 Выбор фотолюбителей — сколько стоит лучший камерафон в мире

13:16 На Харьковщине завтра будут морозы и снег, — синоптики

13:12 Стефанишина заявила, что ЕС отмечает прогресс Украины — детали

13:08 Выплаты от ЮНИСЕФ — кто получит более 21 тыс. грн

13:02 Трамп заявил о формулировании "концепции" завершения войны

14:00 Уменьшение числа медицинских ВУЗов— Винницкий сделал заявление

13:59 Отказал в гостеприимстве — житель Одесчины убил друга костылем

13:48 В тюрьме в Сирии нашли прибор для пыток, которым убивали людей

13:37 Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны

13:31 ТЦК остановили одесситку за рулем и сказали покрасить ногти

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

13:21 Выбор фотолюбителей — сколько стоит лучший камерафон в мире

13:16 На Харьковщине завтра будут морозы и снег, — синоптики

13:12 Стефанишина заявила, что ЕС отмечает прогресс Украины — детали

13:08 Выплаты от ЮНИСЕФ — кто получит более 21 тыс. грн

13:02 Трамп заявил о формулировании "концепции" завершения войны

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Text

12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Text

08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату