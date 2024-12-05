Найзахищеніший смартфон у світі у 2024 році — які ціни та характеристики Doogee S100 Pro

Захищений смартфон під водою. Фото: Doogee

Здавалося б, ера захищених цеглинок, які мають назву смартфон, вже давно минула, однак це не так. Виробники досі випускають на ринок нові моделі пристроїв, які знаходять своїх покупців. Деякі моделі таких телефонів здатні витримати навіть найсуворіші умови.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який смартфон є найзахищенішим у світі та скільки він коштує.

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Що таке захищений смартфон

Такі пристрої відрізняються від звичайних своєю підвищеною стійкістю до різних впливів. Вони розроблені спеціально для суворих умов експлуатації, включаючи:

екстремальні температури;

високий рівень вологи;

пил;

удари;

падіння.

Вони відрізняються ключовою характеристикою — відповідністю стандартам захисту. Телефони, захищені за стандартом IP69, мають захист від пилу і тривалого занурення у воду. Також можна зустріти й військовий стандарт, наприклад, MIL-STD-810, який витримає більшість механічних навантажень і вібрацій.

Кому потрібно купувати захищені смартфони

Придбати подібний пристрій може будь-хто з певних категорій осіб:

будівельники та працівники важкої промисловості;

військові та правоохоронці;

туристи та екстремали;

працівники сільського господарства;

люди, які працюють в умовах підвищеної вологості;

пожежники та рятувальники;

мандрівники;

спортсмени;

технічні спеціалісти.

Зазвичай вони вибирають ці смартфони через умови, в яких їм доводиться працювати та вести свою діяльність. Вони можуть витримати екстремальні умови та забезпечити більшість базових функцій, які потрібні від мобільного пристрою.

Який смартфон є найзахищенішим у світі

Doogee S100 Pro можна назвати найзахищенішим смартфоном 2024 року, який має непогані характеристики та високу стійкість до будь-яких умов.

Ціни та характеристики смартфона Doogee S100 Pro. Фото: ek.ua

Він оснащений процесором MediaTek Helio G99, який забезпечує високу продуктивність та дозволяє без проблем виконувати більшість щоденних завдань. Працює процесор у парі з 12 Гб оперативної пам'яті, а для зберігання всіх даних користувачу доступно 256 Гб вбудованої пам'яті. Також підтримуються картки пам'яті microSD до 2 Тб.

Дисплей пристрою має діагональ 6,7 дюйма з роздільною здатністю 1080х2388 пікселів. Особливою перевагою смартфона є батарея на 22000 мАг, яка точно забезпечить тривалий час автономної роботи. Також пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт.

Щодо захисту, тут смартфон відповідає стандартам IP68/IP69K від води та пилу, а також військовому MIL-STD-810H, що забезпечує стійкість до ударів та падінь.

Основна камера пристрою на 50 Мп, тобто такий телефон здатний робити високоякісні фотографії та відео, що для подібного класу є рідкістю.

В Україні Doogee S100 Pro коштує від 11 281 грн.

Нагадаємо, скоро на ринку почнуть з'являтися флагманські смартфони, місткість батареї яких сягатиме 8000 мАг. Першим таким пристроєм може стати Realme GT8 Pro.

Також ми писали, що виробник смартфонів Doogee представив нову модель V Max Pro. Унікальною характеристикою пристрою є місткий акумулятор на 22000 мАг, який може забезпечити до кількох місяців роботи.