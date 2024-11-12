Новий Doogee V Max Pro — ціни та характеристики смартфона

Смартфон Doogee V Max Pro. Фото: Doogee

Компанія Doogee випустила новий смартфон V Max Pro. Він став не лише надійнішим, але й отримав високопродуктивний процесор, великий акумулятор та спеціальне підсвічування.

Про це повідомляє NotebookCheck.

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Що відомо про характеристики новинки

Модель оснащено містким акумулятором на 22 000 мАг, який заряджається від зарядного пристрою потужністю 33 Вт, до того ж смартфон можна використовувати як павербанк. Виробник обіцяє до двох місяців роботи в пасивному режимі та до двох діб у режимі безперервного перегляду відео.

Ціни та характеристики смартфона Doogee V Max Pro. Фото: Doogee

Проте велика місткість батареї утворює один недолік — пристрій дуже товстий та важкий. Товщина становить 26,3 мм, а вага — 536 грамів.

Смартфон захищено за стандартами IP68, IP69K та MIL-STD-810H, за якими вода, пил та краплі не становлять небезпеки для мікросхем.

Телефон працює на базі процесора MediaTek Dimensity 7050, який підтримує підключення до мереж 5G. У парі з ним працює 12 Гб оперативної пам'яті, а внутрішнє сховище становить 512 Гб і може розширюватися за допомогою карт microSD.

Оснащено смартфон 6,58-дюймовим екраном з частотою оновлення 120 Гц, скло захищено покриттям Corning Gorilla Glass Victus.

Основна камера пристрою на 108 Мп, а також наявна камера нічного бачення на 5 Мп. Спеціальне підсвічування на задній кришці корпусу може відтворювати різні кольори, а працює телефон з коробки на базі ОС Android 14.

Придбати Doogee V Max Pro можна на офіційному сайті виробника за 590 доларів.

Нагадаємо, функціонал сучасних смартфонів чудовий, але деякі опції можуть уповільнити роботу та тривалість зарядки. Відключення деяких функцій телефону зробить його швидшим і ефективнішим.

Також ми писали, що використання мобільного телефону визначає оптимальний рівень заряду батареї. Більшість користувачів знають, що заряджати смартфони від 80 до 100% на день є нормальним. У деяких випадках акумулятор можна заряджати лише до 50%.