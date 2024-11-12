Новый Doogee V Max Pro — цены и характеристики смартфона

Смартфон Doogee V Max Pro. Фото: Doogee

Компания Doogee выпустила новый смартфон V Max Pro. Он стал не только более надежным, но и получил высокопроизводительный процессор, большой аккумулятор и специальную подсветку.

Об этом сообщает NotebookCheck.

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Что известно о характеристиках новинки

Модель оснащена вместительным аккумулятором на 22 000 мАч, заряжаемым от зарядного устройства мощностью 33 Вт, к тому же смартфон можно использовать как павербанк. Производитель обещает до двух месяцев работы в пассивном режиме и до двух суток в режиме непрерывного просмотра видео.

Цены и характеристики смартфона Doogee V Max Pro. Фото: Doogee

Однако большая емкость батареи образует один недостаток — устройство очень толстое и тяжелое. Толщина составляет 26,3 мм, а вес — 536 граммов.

Смартфон защищен по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, по которым вода, пыль и капли не представляют опасности для микросхем.

Телефон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7050, поддерживающего подключение к сетям 5G. В паре с ним работает 12 Гб оперативной памяти, а внутреннее хранилище составляет 512 Гб и может расширяться с помощью карт microSD.

Оснащен смартфон 6,58-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, стекло защищено покрытием Corning Gorilla Glass Victus.

Основная камера устройства на 108 Мп, а также имеется камера ночного видения на 5 Мп. Специальная подсветка на задней крышке корпуса может воспроизводить разные цвета, а работает телефон из коробки на базе ОС Android 14.

Купить Doogee V Max Pro можно на официальном сайте производителя за 590 долларов.

Напомним, функционал современных смартфонов отличный, но некоторые опции могут замедлить работу и продолжительность зарядки. Отключение некоторых функций телефона сделает его более быстрым и эффективным.

Также мы писали, что использование мобильного телефона определяет оптимальный уровень заряда батареи. Большинство пользователей знают, что заряжать смартфоны от 80 до 100% в день нормально. В некоторых случаях аккумулятор может быть заряжен только до 50%.