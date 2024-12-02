Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Нові флагмани на Android почнуть отримувати батареї на 8000 мАг arrow

Нові флагмани на Android почнуть отримувати батареї на 8000 мАг

2 грудня 2024 16:01
Володимир Мололкін - редактор
Новий тренд у 2025 році — флагманські смартфони почнуть отримувати батареї на 8000 мАг
Смартфон заряджається. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Флагманський сезон смартфонів на Android ще не розпочався, однак кілька провідних виробників вже випустили свої новітні пристрої в Китаї та на інших світових ринках. Одними з них є Realme GT7 Pro, OPPO Find X8 Pro та iQOO 13. Усі вони містять одні з найбільших акумуляторів, які будь-коли з'являлися у флагманських пристроях.

Про це розповідає Android Authority.

Читайте також:

Яка місткість акумуляторів у флагманських смартфонів

Китайський Realme GT7 Pro може похвалитися гігантським акумулятором місткістю 6500 мАг. iQOO 13 не відстає з потужним акумулятором на 6150 мАг, а Find X8 Pro від OPPO доповнює набір акумулятором на 5910 мАг. 

Для порівняння, iPhone 16 Pro Max має акумулятор місткістю 4685 мАг, а серія Galaxy S24 від Samsung — 5000 мАг.

З іншого боку, здається, що Realme має більші плани на 2025 рік. Відповідно до інформації, витоку з надійного джерела Digital Chat Station, компанія проводить дослідження щодо місткості акумулятора наступного покоління для свого майбутнього флагмана, можливо, Realme GT8 Pro.

Повідомлення свідчить про те, що компанія оцінює три потенційні конфігурації:

  • акумулятор місткістю 7000 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт забезпечує повну зарядку за 42 хвилини;
  • акумулятор місткістю 7500 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт забезпечує повну зарядку за 55 хвилин;
  • акумулятор місткістю 8000 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт забезпечує повну зарядку за 70 хвилин.

За даними, можна спостерігати компроміс між місткістю акумулятора та швидкістю заряджання, причому більша місткість призводить до незначного збільшення часу заряджання. Але 70 хвилин для повної зарядки батареї місткістю 8000 мАг — це надзвичайно швидкий результат.

Схоже, що кремнієві батареї вже показують справжні результати. Наприклад, одна з таких вже встановлена в Realme GT 7 Pro, і коли глобальний ринок побачить їхні переваги, то можна буде очікувати їх всюди.

Якщо Realme випустить такий смартфон у 2025 році, то компанія може спровокувати нову еру телефонів із надтривалим терміном служби батарей.

Нагадаємо, функціонал сучасних смартфонів чудовий, але деякі функції можуть уповільнити роботу та тривалість зарядки. Відключення деяких опцій телефону зробить його швидшим і ефективнішим.

Також ми писали, що компанія Doogee представила смартфон V Max Pro. Він не тільки став надійнішим, але й отримав потужний процесор, великий акумулятор і спеціальне підсвічування. Місткість акумулятора пристрою становить 22000 мАг.

Android телефони Xiaomi смартфон енергія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:13 В Одесі люди в формі жорстко затримали чоловіка — що відомо

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

16:53 Шлях України до НАТО та ракети Taurus — що Шольц сказав у Києві

16:37 Візит Шольца в Україну — що заявив канцлер Німеччини про допомогу

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

16:27 У Миколаєві знесли одразу три радянських пам'ятники — подробиці

16:24 Зеленський і Шольц відвідали центр виробництва безпілотників

16:04 У матчі Серії А футболіст знепритомнів і був госпіталізований

16:01 Нові флагмани на Android почнуть отримувати батареї на 8000 мАг

15:58 Нова хвиля подорожчання — що буде з цінами на продукти в грудні

17:13 В Одесі люди в формі жорстко затримали чоловіка — що відомо

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

16:53 Шлях України до НАТО та ракети Taurus — що Шольц сказав у Києві

16:37 Візит Шольца в Україну — що заявив канцлер Німеччини про допомогу

16:27 У Миколаєві знесли одразу три радянських пам'ятники — подробиці

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

16:24 Зеленський і Шольц відвідали центр виробництва безпілотників

16:04 У матчі Серії А футболіст знепритомнів і був госпіталізований

16:01 Нові флагмани на Android почнуть отримувати батареї на 8000 мАг

15:58 Нова хвиля подорожчання — що буде з цінами на продукти в грудні

15:57 ВПО у 2025 році — що зміниться для переселенців

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК