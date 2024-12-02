Новий тренд у 2025 році — флагманські смартфони почнуть отримувати батареї на 8000 мАг

Смартфон заряджається. Фото: Freepik

Флагманський сезон смартфонів на Android ще не розпочався, однак кілька провідних виробників вже випустили свої новітні пристрої в Китаї та на інших світових ринках. Одними з них є Realme GT7 Pro, OPPO Find X8 Pro та iQOO 13. Усі вони містять одні з найбільших акумуляторів, які будь-коли з'являлися у флагманських пристроях.

Про це розповідає Android Authority.

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Китайський Realme GT7 Pro може похвалитися гігантським акумулятором місткістю 6500 мАг. iQOO 13 не відстає з потужним акумулятором на 6150 мАг, а Find X8 Pro від OPPO доповнює набір акумулятором на 5910 мАг.

Для порівняння, iPhone 16 Pro Max має акумулятор місткістю 4685 мАг, а серія Galaxy S24 від Samsung — 5000 мАг.

З іншого боку, здається, що Realme має більші плани на 2025 рік. Відповідно до інформації, витоку з надійного джерела Digital Chat Station, компанія проводить дослідження щодо місткості акумулятора наступного покоління для свого майбутнього флагмана, можливо, Realme GT8 Pro.

Повідомлення свідчить про те, що компанія оцінює три потенційні конфігурації:

акумулятор місткістю 7000 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт забезпечує повну зарядку за 42 хвилини;

акумулятор місткістю 7500 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт забезпечує повну зарядку за 55 хвилин;

акумулятор місткістю 8000 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт забезпечує повну зарядку за 70 хвилин.

За даними, можна спостерігати компроміс між місткістю акумулятора та швидкістю заряджання, причому більша місткість призводить до незначного збільшення часу заряджання. Але 70 хвилин для повної зарядки батареї місткістю 8000 мАг — це надзвичайно швидкий результат.

Схоже, що кремнієві батареї вже показують справжні результати. Наприклад, одна з таких вже встановлена в Realme GT 7 Pro, і коли глобальний ринок побачить їхні переваги, то можна буде очікувати їх всюди.

Якщо Realme випустить такий смартфон у 2025 році, то компанія може спровокувати нову еру телефонів із надтривалим терміном служби батарей.

Нагадаємо, функціонал сучасних смартфонів чудовий, але деякі функції можуть уповільнити роботу та тривалість зарядки. Відключення деяких опцій телефону зробить його швидшим і ефективнішим.

Також ми писали, що компанія Doogee представила смартфон V Max Pro. Він не тільки став надійнішим, але й отримав потужний процесор, великий акумулятор і спеціальне підсвічування. Місткість акумулятора пристрою становить 22000 мАг.