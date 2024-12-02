Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч arrow

Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

2 декабря 2024 16:01
Владимир Мололкин - редактор
Новый тренд в 2025 году — флагманские смартфоны начнут получать батареи на 8000 мАч
Смартфон заряжается. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Флагманский сезон смартфонов на Android еще не начался, однако несколько ведущих производителей уже выпустили свои новейшие устройства в Китае и на других мировых рынках. Одними из них являются Realme GT7 Pro, OPPO Find X8 Pro и iQOO 13. Все они содержат одни из самых больших аккумуляторов, когда-либо появлявшихся во флагманских устройствах.

Об этом рассказывает Android Authority.

Читайте также:

Какая емкость аккумуляторов у флагманских смартфонов

Китайский Realme GT7 Pro может похвастаться гигантским аккумулятором вместимостью 6500 мАч, iQOO 13 не отстает с мощным аккумулятором на 6150 мАч, а Find X8 Pro от OPPO дополняет набор аккумулятором на 5910 мАч.

Для сравнения, iPhone 16 Pro Max имеет аккумулятор емкостью 4685 мАч, а серия Galaxy S24 от Samsung — 5000 мАч.

С другой стороны, Realme имеет большие планы на 2025 год. Согласно информации, утечке из надежного источника Digital Chat Station, компания проводит исследования по емкости аккумулятора следующего поколения для своего будущего флагмана, возможно, Realme GT8 Pro.

Сообщение свидетельствует, что компания оценивает три потенциальные конфигурации:

  • аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт обеспечивает полную зарядку за 42 минуты;
  • аккумулятор емкостью 7500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт обеспечивает полную зарядку за 55 минут;
  • аккумулятор емкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт обеспечивает полную зарядку за 70 минут.

По данным, можно наблюдать компромисс между емкостью аккумулятора и скоростью зарядки, причем большая емкость приводит к незначительному увеличению времени зарядки. Но 70 минут для полной зарядки батареи емкостью 8000 мАч — это очень быстрый результат.

Похоже, что кремниевые батареи уже показывают подлинные результаты. К примеру, одна из таких уже установлена в Realme GT 7 Pro, и когда глобальный рынок увидит их преимущества, то можно будет ожидать их повсюду.

Если Realme выпустит такой смартфон в 2025 году, то компания может спровоцировать новую эру телефонов со сверхдлительным сроком службы батарей.

Напомним, функционал современных смартфонов отличный, но некоторые функции могут замедлить работу и продолжительность зарядки. Отключение некоторых опций телефона сделает его более быстрым и эффективным.

Также мы писали, что Doogee представила смартфон V Max Pro. Он не только стал более надежным, но и получил мощный процессор, большой аккумулятор и специальную подсветку. Емкость аккумулятора устройства составляет 22000 мАч.

Android телефоны Xiaomi смартфон энергия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

15:57 ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:53 Во Львове мужчина украл у женщины телефон — как его наказал суд

15:43 Популярный поезд из Одессы меняет маршрут — что известно

15:28 В Минобразования объяснили новые правила вступления в 2025 году

15:28 Минимальная зарплата и налоги — что изменилось в декабре 2024

15:25 Принудительная отправка на ВВК от ТЦК – советы юриста что делать

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

15:57 ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:53 Во Львове мужчина украл у женщины телефон — как его наказал суд

15:43 Популярный поезд из Одессы меняет маршрут — что известно

15:28 В Минобразования объяснили новые правила вступления в 2025 году

15:28 Минимальная зарплата и налоги — что изменилось в декабре 2024

15:25 Принудительная отправка на ВВК от ТЦК – советы юриста что делать

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК