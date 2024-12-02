Новый тренд в 2025 году — флагманские смартфоны начнут получать батареи на 8000 мАч

Смартфон заряжается. Фото: Freepik

Флагманский сезон смартфонов на Android еще не начался, однако несколько ведущих производителей уже выпустили свои новейшие устройства в Китае и на других мировых рынках. Одними из них являются Realme GT7 Pro, OPPO Find X8 Pro и iQOO 13. Все они содержат одни из самых больших аккумуляторов, когда-либо появлявшихся во флагманских устройствах.

Об этом рассказывает Android Authority.

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Китайский Realme GT7 Pro может похвастаться гигантским аккумулятором вместимостью 6500 мАч, iQOO 13 не отстает с мощным аккумулятором на 6150 мАч, а Find X8 Pro от OPPO дополняет набор аккумулятором на 5910 мАч.

Для сравнения, iPhone 16 Pro Max имеет аккумулятор емкостью 4685 мАч, а серия Galaxy S24 от Samsung — 5000 мАч.

С другой стороны, Realme имеет большие планы на 2025 год. Согласно информации, утечке из надежного источника Digital Chat Station, компания проводит исследования по емкости аккумулятора следующего поколения для своего будущего флагмана, возможно, Realme GT8 Pro.

Сообщение свидетельствует, что компания оценивает три потенциальные конфигурации:

аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт обеспечивает полную зарядку за 42 минуты;

аккумулятор емкостью 7500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт обеспечивает полную зарядку за 55 минут;

аккумулятор емкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт обеспечивает полную зарядку за 70 минут.

По данным, можно наблюдать компромисс между емкостью аккумулятора и скоростью зарядки, причем большая емкость приводит к незначительному увеличению времени зарядки. Но 70 минут для полной зарядки батареи емкостью 8000 мАч — это очень быстрый результат.

Похоже, что кремниевые батареи уже показывают подлинные результаты. К примеру, одна из таких уже установлена в Realme GT 7 Pro, и когда глобальный рынок увидит их преимущества, то можно будет ожидать их повсюду.

Если Realme выпустит такой смартфон в 2025 году, то компания может спровоцировать новую эру телефонов со сверхдлительным сроком службы батарей.

Напомним, функционал современных смартфонов отличный, но некоторые функции могут замедлить работу и продолжительность зарядки. Отключение некоторых опций телефона сделает его более быстрым и эффективным.

Также мы писали, что Doogee представила смартфон V Max Pro. Он не только стал более надежным, но и получил мощный процессор, большой аккумулятор и специальную подсветку. Емкость аккумулятора устройства составляет 22000 мАч.