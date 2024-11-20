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Google випереджає графік — випущено Android 16 для розробників

20 листопада 2024 09:10
Володимир Мололкін - редактор
Версія Android 16 для розробників — що нового та коли чекати випуску оновлення від Google
Смартфон з логотипом Android 16. Фото: Droid Life
Володимир Мололкін - редактор

Компанія Google займається розширенням можливостей ШІ та прагне покращити взаємодію з платформою, включаючи пришвидшення розробки операційної системи. Вже заявлено, що Android 16 вийде у другому кварталі 2025 року, а до цього часу розробники отримуватимуть бета-версії та попередній огляд до повного випуску.

Про це розповідає wccftech.

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Що відомо про версію Android 16 для розробників

Google офіційно запустив перший Android 16 Developer Preview 1, підкреслюючи плани компанії випустити оновлення швидше, ніж зазвичай. Компанія здивувала всіх, хоча зазвичай вона вибирає лютневе вікно запуску своїх випусків Android. Протягом останніх чотирьох років алгоритм залишався незмінним, а у лютому буде доступний попередній огляд основних оновлень Android для розробників. Коли компанія обирає більш ранній випуск, можна побачити, що вона рухається в іншому напрямку щодо стратегії розгортання ОС.

Розробники сподіваються випустити попередній перегляд раніше, щоб краще узгодити його з ринковими тенденціями та обладнанням. Компанія також може спробувати скоротити час, який проходить між анонсом операційної системи та її надходженням на пристрої. Крім того, попередній розклад наблизить його до розкладу Apple для iOS і дозволить компаніям конкурувати, одночасно вводячи нові функції та можливості.

Перед повним випуском буде дві попередні версії для розробників і чотири бета-версії.

Графік їх випуску виглядає так:

  • грудень 2024 — Android 16 Developer Preview 2;
  • січень 2025 — Android 16 Beta 1;
  • лютий 2025 — Android 16 Beta 2;
  • березень 2025 — Android 16 Beta 3;
  • квітень 2025 — Android 16 Beta 4.

Згідно з планом, фаза стабільності платформи розпочнеться в березні 2025 року, коли API буде завершено. Після цього програми не можна буде змінити, оскільки розробники повинні протестувати та оптимізувати їх, щоб вони могли бути готові до остаточного випуску. Це все ще раніше, ніж зазвичай, порівняно з Android 15, оскільки останнє оновлення досягло рівня стабільності платформи в червні 2024 року.

Одними із найважливіших оновлень версії для розробників є:

  • вбудований засіб вибору фотографій;
  • покращена програма Privacy Sandbox Android;
  • більша підтримка програми Health Connect;
  • новий API, який відрізняє Android 16 від інших невеликих оновлень.

Через відсутність прямої інтеграції параметр вибору фотографій раніше не використовувався в багатьох додатках, але тепер це буде вирішено в Android 16. Крім того, додаток Health Connect отримав значне оновлення, яке включає можливість писати медичні записи.

Хоча поки небагато інформації про Privacy Sandbox, відомо, що вона отримає значне оновлення в Android 16. Крім того, Google представив нову функцію, яка дозволяє користувачам визначити, чи працює пристрій з основною, чи другорядною версією Android. Наразі він містить лише невелику кількість функцій, оскільки це перший попередній перегляд для розробників. Більше функцій буде представлено з Android 16 Beta 1 і наступними випусками.

Нагадаємо, нещодавно Google офіційно оприлюднив попередній вихід Android 16. Попри те, що нові версії Android зазвичай з’являються в третій або четвертий квартал, майбутня операційна система має бути запущена з квітня по червень 2025 року.

Також ми писали, що Google додав штучний інтелект Gemini AI до функцій поштової скриньки Gmail. Зараз він доступний лише для мобільних пристроїв на базі Android.

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