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Google опережает график — выпущен Android 16 для разработчиков

20 ноября 2024 09:10
Владимир Мололкин - редактор
Версия Android 16 для разработчиков — что нового и когда ждать выпуска обновления от Google
Смартфон с логотипом Android 16. Фото: Droid Life
Владимир Мололкин - редактор

Компания Google занимается расширением возможностей ИИ и стремится улучшить взаимодействие с платформой, включая ускорение разработки операционной системы. Уже заявлено, что Android 16 выйдет во втором квартале 2025 года, а к этому времени разработчики будут получать бета-версии и предварительные обзоры до полного выпуска.

Об этом рассказывает wccftech.

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Google официально запустил первый Android 16 Developer Preview 1, подчеркивая планы компании выпустить обновление быстрее обычного. Компания удивила всех, хотя обычно она выбирает февральское окно запуска своих выпусков Android. За последние четыре года алгоритм оставался неизменным, а в феврале будет доступен предварительный обзор основных обновлений Android для разработчиков. Когда компания выбирает более ранний выпуск, можно увидеть, что она двигается в другом направлении по поводу стратегии развертывания ОС.

Разработчики надеются выпустить предварительный просмотр раньше, чтобы лучше согласовать его с рыночными тенденциями и оборудованием. Компания также может попытаться сократить время, проходящее между анонсом операционной системы и ее поступлением на устройства. Кроме того, предварительное расписание приблизит его к расписанию Apple для iOS и позволит компаниям конкурировать, одновременно вводя новые функции и возможности.

Перед полным выпуском будет две предыдущие версии для разработчиков и четыре бета-версии.

График их выпуска выглядит так:

  • декабрь 2024 — Android 16 Developer Preview 2;
  • январь 2025 — Android 16 Beta 1;
  • февраль 2025 — Android 16 Beta 2;
  • март 2025 — Android 16 Beta 3;
  • апрель 2025 — Android 16 Beta 4.

Согласно плану, фаза стабильности платформы начнется в марте 2025 года, когда API будет завершено. После этого программы нельзя будет изменить, поскольку разработчики должны протестировать и оптимизировать их, чтобы они могли быть готовы к окончательному выпуску. Это все еще раньше обычного по сравнению с Android 15, поскольку последнее обновление достигло уровня стабильности платформы в июне 2024 года.

Одними из важнейших обновлений версии для разработчиков являются:

  • встроенное средство выбора фотографий;
  • улучшенная программа Privacy Sandbox Android;
  • большая поддержка программы Health Connect;
  • новый API, отличающий Android 16 от других небольших обновлений.

Из-за отсутствия прямой интеграции параметр выбора фотографий ранее не использовался во многих приложениях, но теперь это будет решено в Android 16. Кроме того, приложение Health Connect получило значительное обновление, которое включает возможность писать медицинские записи.

Хотя пока немного информации о Privacy Sandbox, известно, что она получит значительное обновление в Android 16. Кроме того, Google представил новую функцию, позволяющую пользователям определить, работает ли устройство с основной или второстепенной версией Android. В настоящее время он содержит только небольшое количество функций, поскольку это первый предварительный просмотр для разработчиков. Больше функций будет представлено с Android 16 Beta 1 и последующими выпусками.

Напомним, недавно Google официально обнародовал предварительный выход Android 16. Несмотря на то, что новые версии Android обычно появляются в третий или четвертый квартал, будущая операционная система должна быть запущена с апреля по июнь 2025 года.

Также мы писали, что Google добавил искусственный интеллект Gemini AI в функции почтового ящика Gmail. Сейчас он доступен только для мобильных устройств на базе Android.

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