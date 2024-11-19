Найкращі ігри та додатки на Android у 2024 році — рейтинг від Google Play

Логотип Android. Фото: Unsplash

Компанія Google оприлюднила список найкращих додатків для Android за 2024 рік. Нагороди отримали безліч чудових програм, ігор та книг, які зробили екосистему операційної системи такою жвавою.

Про це йдеться в блозі Google.

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Які ігри та додатки стали найкращими у 2024 році

До списку найкращих ігор та додатків для Android увійшли:

найкраща платформа для планування подій — Partiful;

найкраща гра року — AFK Journey;

найкращий додаток для кількох пристроїв — Max;

найкраща гра для кількох пристроїв — Clash of Clans.

Які додатки стали найкращими у 2024 році

До списку найкращих додатків увійшли:

найкраще для розваги — Mila від Камілли Лоренцен;

найкраще для особистісного розвитку — UpStudy;

найкраща повсякденна інформація — MacroFactor;

найкращий Hidden Gem — Timeleft;

найкраще для годинників — Baby Daybook;

найкраще для великих екранів — Infinite Painter;

найкраще для Google TV — Peacock TV;

найкраще для автомобілів — PBS Kids.

Які ігри стали найкращими у 2024 році

До списку найкращих ігор увійшли:

найкраща багатокористувацька гра — Squad Busters;

найкращий вибір і гра — Eggy Party;

найкраща інді-гра — Yes, Your Grace;

найкраща історія — Solo Leveling: Arise;

найкраще поточне — Honkai: Star Rail;

найкраще для сімей — Tab Time World;

найкраще в Play Pass — Kingdom Rush 5: Alliance;

найкраще для ігор Google Play на ПК — Cookie Run: Tower of Adventures.

Які електронні та аудіокниги стали найкращими у 2024 році

До списку найкращих електронних та аудіокниг увійшли:

улюблене фентезі — "Вершник дракона" Тарана Матару (електронна книга, аудіокнига);

улюблений трилер — "Всі кольори темряви" Кріса Вітакера (електронна книга, аудіокнига);

улюблений роман — "Будинок полум'я та тіні" Сари Дж. Маас (електронна книга, аудіокнига);

улюблена художня література — "Всі чотири" Міранди Джулі (електронна книга, аудіокнига);

улюблені мемуари — "Ніж" Салмана Рушді (електронна книга, аудіокнига);

улюблений горор — "Очі — найкраща частина" Моніки Кім (електронна книга, аудіокнига);

улюблений графічний роман — "Домосід" Тео Періша (електронна книга | аудіокнига);

улюблена затишна манга — "Сніданок з моїм двохвостим котом" Ай Шімідзу (електронна книга);

улюблена бізнес-книга — "Команди: як робити справи разом з іншими" Девіда Аллена та Едварда Ламонта (електронна книга, аудіокнига);

улюблений особистий розвиток — "Суперкомунікатори" Чарльза Дагігга (електронна книга, аудіокнига);

улюблена історична фантастика — "Джеймс" Персіваля Еверетта (електронна книга, аудіокнига).

Google висловлює подяку всім розробникам, які долучилися цього року до підтримки Google Play.

Нагадаємо, особливе програмне забезпечення, яке називається браузером, дозволяє відвідувати вебсайти та вебсторінки. Він дозволяє відображати контент на сторінках і підтримувати різні мультимедійні елементи, такі як зображення та відео. Складено рейтинг найпопулярніших браузерів у 2024 році.

Також ми писали, що нещодавно Google офіційно оголосив про ранній вихід Android 16. Попри те, що нові версії Android зазвичай з’являються в третьому або четвертому кварталі, майбутня операційна система має бути запущена з квітня по червень 2025 року.