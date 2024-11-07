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Лідери серед браузерів у 2024 році — що обирають українці

7 листопада 2024 10:16
Володимир Мололкін - редактор
Найпопулярніші браузери в Україні та світі у 2024 році — рейтинг
Логотип браузера Google Chrome. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Доступ до вебсайтів та вебсторінок надає спеціальне програмне забезпечення, яке має назву браузер. Він дозволяє відображати контент на сторінках, а також підтримує різноманітні мультимедійні елементи, серед яких зображення, відео тощо.

Про найпопулярніші браузери в Україні та світі розповіло видання Marketer.

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Найпопулярніші браузери в Україні у 2024 році

Існує кілька відомих сервісів, які відстежують рейтинги браузерів за їх часткою ринку та користувачами.

Одним із найвідоміших сервісів, який показує дані про частку ринку в браузерах у режимі реального часу, є StatCounter. Він порівнює браузери та надає статистику за різними країнами та платформами. 

Згідно з даними сервісу StatCounter найпопулярнішими браузерами в Україні є:

  • Google Chrome — 58,9%;
  • Microsoft Edge — 16,59%;
  • Safari — 9,96%;
  • Opera — 6,19%;
  • Yandex Browser — 3,74%.
Самые популярные браузеры в Украине в 2024 году
Найпопулярніші браузери в Україні у 2024 році. Фото: скриншот

До заборони Yandex Browser мав значну частку користувачів в Україні. Деякі користувачі продовжують користуватися ним навіть після введення санкцій. Більшість використовує вбудований у браузер VPN, щоб обійти обмеження у доступі до деяких сервісів.

Найпопулярніші браузери у світі у 2024 році

Згідно з даними StatCounter найпопулярніші браузери у світі такі:

  • Google Chrome — 66,67%;
  • Safari — 18,1%;
  • Microsoft Edge — 5,24%;
  • Firefox — 2,65%;
  • Samsung Internet — 2,23%.
Самые популярные браузеры в мире в 2024 году
Найпопулярніші браузери у світі у 2024 році. Фото: скриншот

Google Chrome є лідером на ринку, тому інші браузери намагаються знайти свої унікальні ніші та розвиватися в напрямах, удосконалюючи конфіденційність, підвищуючи продуктивність, розширюючи функціональність і включаючи інноваційні технології.

Нагадаємо, корпорація Microsoft використовує призи для залучення користувачів до свого веббраузера Edge. Компанія надає випадковому переможцю мільйон доларів.

Також ми писали, що Google Chrome має безліч безплатних розширень, які можуть виконувати майже всі функції. Деякі застосунки необхідні для кожного користувача цього браузера.

 

рейтинг Google Yandex інтернет Chrome

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04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

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