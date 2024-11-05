Microsoft розігрує 1 млн доларів серед користувачів Edge і Bing — які умови

Microsoft просуває браузер Edge. Фото: Unsplash

Корпорація Microsoft намагається привернути увагу користувачів до свого веббраузера Edge, заохочуючи їх грошовими винагородами. Компанія пропонує одному випадковому переможцю 1 млн доларів.

Про це повідомляє видання XDA.

Читайте також:

Microsoft влаштувала лотерею користувачам Edge

Microsoft пропонує 1 млн доларів, заохочуючи людей використовувати Microsoft Edge і Bing, але його може бути недостатньо, щоб змусити деяких людей користуватися їхніми послугами.

Як зазначає Windows Central, корпорація, схоже, розлютилася через те, що користувачі надають перевагу продуктам Google.

Окрім 1 млн доларів, також 10 призів будуть роздані тим, хто здобуде друге місце. Кожному користувачу буде виплачено 10 000 доларів, якщо вони погодяться встановити та використовувати послуги Microsoft. Чим більше використовуватимуться продукти, тим більше записів буде отримано в лотереї.

"Одне із завдань — просто встановити Microsoft Edge, а інше — просто шукати в Bing щодня в серії результатів. Налаштування браузера за замовчуванням і пошукової системи за замовчуванням на Edge і Bing має допомогти вам максимізувати 200 записів пасивно, без необхідності виконувати будь-які додаткові завдання", — пише Windows Central.

Це повністю відповідає цілям, яких намагалася досягти Microsoft протягом 2024 року. Схоже, що компанія докладає всіх зусиль, щоб переконати людей покинути продукти Google. Кілька місяців спостерігалася ситуація, коли шпалери Bing просили користувачів завантажити розширення Chrome.

Нагадаємо, Microsoft закликала користувачів не оновлювати свої пристрої на Windows 11. У деяких сервісах компанії виникають проблеми з новим програмним забезпеченням.

Також ми писали, що Apple знову випередила Microsoft і стала найдорожчою публічною компанією в США. Заяви компанії на щорічній Всесвітній конференції розробників призвели до зростання акцій. Там компанія з Купертіно представила для iPhone функції генеративного штучного інтелекту.