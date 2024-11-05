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Активные пользователи продуктов Microsoft получат вознаграждение

5 ноября 2024 12:17
Владимир Мололкин - редактор
Microsoft разыгрывает 1 млн долларов среди пользователей Edge и Bing — какие условия
Microsoft продвигает браузер Edge. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Корпорация Microsoft пытается привлечь пользователей к своему веб-браузеру Edge, поощряя их денежными вознаграждениями. Компания предлагает одному случайному победителю 1 млн долларов.

Об этом сообщает издание XDA.

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Microsoft предлагает 1 млн долларов, поощряя людей использовать Microsoft Edge и Bing, но его может быть недостаточно, чтобы заставить некоторых людей пользоваться их услугами.

Как отмечает Windows Central, корпорация, похоже, разозлилась из-за того, что пользователи предпочитают продукты Google.

Кроме 1 млн долларов, также 10 призов будут розданы тем, кто получит второе место. Каждому пользователю будет выплачено 10 000 долларов, если они согласятся установить и использовать услуги Microsoft. Чем больше будут использоваться продукты, тем больше записей будет получено в лотерее.

"Одна из задач — просто установить Microsoft Edge, а другая — просто искать в Bing ежедневно в серии результатов. Настройка браузера по умолчанию и поисковой системы по умолчанию на Edge и Bing должна помочь вам максимизировать 200 записей пассивно, без необходимости выполнять какие-либо дополнительные задачи", — пишет Windows Central.

Это полностью отвечает целям, которых пыталась достичь Microsoft в течение 2024 года. Похоже, что компания прилагает все усилия, чтобы убедить людей покинуть продукты Google. Несколько месяцев наблюдалась ситуация, когда обои Bing просили пользователей скачать расширение Chrome.

Напомним, Microsoft призвала пользователей не обновлять свои устройства на Windows 11. В некоторых сервисах компании возникают проблемы с новым программным обеспечением.

Также мы писали, что Apple снова опередила Microsoft и стала самой дорогой публичной компанией в США. Заявления компании на ежегодной Всемирной конференции разработчиков привели к росту акций. Там компания из Купертино представила для iPhone функции генеративного искусственного интеллекта.

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