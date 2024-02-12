Google Chrome: найкорисніші розширення для браузера, які варто встановити кожному

Chrome має тисячі розширень. Фото: howstuffworks.com

Браузер Google Chrome має безліч безплатних розширень, які можуть робити майже усе. Ось список універсальних застосунків, котрі мають бути у кожного користувача цього браузера.

Про це написав Android Authority.

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Ghostery

Один з найкращих блокувальників реклами. Він блокує рекламу, трекери та інші елементи, що порушують конфіденційність, зі сторонніх доменів на вебсайтах, а також надає інформацію про них, щоб було видно, які саме дані про вас збираються.

Bitwarden

Найкращий менеджер паролів. На відміну від деяких топових конкурентів, Bitwarden жодного не був зламаний, та має безліч розширених функціональних можливостей. Безплатний рівень LastPass можна використовувати на необмеженій кількості пристроїв для акаунта.

OneTab

Розширення дозволяє звести всі відкриті вкладки в чистий список одним кліком. Потім ви можете відновити їх усі одразу або по черзі, коли вони вам знадобляться. Це не лише зменшує безлад у браузері, але й звільнює величезну кількість пам'яті на вашому ноутбуці або ПК. Конфіденційність списку вкладок також гарантується, хоча за бажанням надати до них доступ можна.

Pocket

Простий та зручний спосіб фіксувати статті, відео або інший контент, на який ви натрапляєте в Інтернеті. Pocket збереже джерело, щоб ви могли отримати доступ до нього з будь-якого пристрою, коли у вас буде більше часу. Можна легко позначати, впорядковувати та шукати свій контент, а Pocket навіть може допомогти вам знайти нові історії, які можуть вас зацікавити, на основі того, що ви вже зберегли.

Dark Reader

Не всі сайти мають темний режим, Dark Reader це виправляє. Розширення перетворює яскраві вебсторінки на темні теми, надаючи читачеві зручну та візуально приємну альтернативу під час перегляду. Воно також дозволяє користувачам налаштовувати яскравість, контрастність, відтінки сірого та інші параметри відповідно до своїх уподобань.

Раніше ми писали, що робити, коли російські загарбники блокують Google сервіси на тимчасово окупованих територіях. Також повідомляли, що ексгендиректор Google створює для України унікальні дрони-камікадзе з ШІ.