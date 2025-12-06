Ціни на ковбасу в Україні — скільки має коштувати якісний продукт у різних сегментах

Людина ріже ковбасу. Фото: Pexels

Напередодні свят та в умовах постійних коливань цін українці все частіше замислюються, як обрати якісну ковбасу та скільки вона насправді має коштувати. Новини.LIVE розбиралися, від чого залежить ціна на цей продукт, та чому одні ковбаси вважаються бюджетним варіантом, а інші — преміальним.

Загалом на вартість продукту значною мірою впливає кількість м’ясної сировини, спосіб виробництва та наявність додаткових інгредієнтів, розповіла Новини.LIVE технологиня Наталя Свириденко.

Вона зазначила, що ціна на ковбасу в Україні варіюється залежно від її виду, категорії та складу:

Варені ковбаси (категорії В і С): від 130 до 200 грн/кг. У цьому сегменті, за її словами, часто використовується значна частка додаткових інгредієнтів, зокрема крохмалю або рослинних білків.

Варені ковбаси категорії А: від 220 до 320 грн/кг. У складі більше м’ясної сировини, менше сполучних компонентів.

Напівкопчені та варено-копчені ковбаси: 280–450 грн/кг. Вартість зростає завдяки технології копчення та використанню більших часток м’яса.

Сирокопчені ковбаси преміального сегмента: 550–900 грн/кг і дорожче. Це продукти з максимальним вмістом м’яса, натуральними спеціями та тривалим часом дозрівання.

"У середньому якісна ковбаса, виготовлена з натуральної сировини, не може коштувати дешевше 200-250 грн за кілограм, адже нижча ціна зазвичай означає економію на м’ясі та заміну його більш доступними компонентами", — підкреслила Свириденко.

На що звертати увагу у складі

Щоб уникнути неякісного продукту, технологиня порадила насамперед уважно читати етикетку. Саме вона дає уявлення про реальну якість ковбаси.

1. Вміст м’яса

"У варених ковбасах категорії А м’ясної сировини має бути найбільше — саме такий продукт вважається якісним. Якщо на першому місці у складі зазначено "свинина" або "яловичина", це добре. Якщо ж перші пункти: шкурка, крохмаль, протеїновий ізолят, соєвий білок, то це ковбаса, м'яко кажучи, дуже бюджетного сегмента", — зазначила експертка.

2. Відсутність або мінімальна кількість рослинних білків

Технологиня наголосила, що соя чи інші рослинні білки не є небезпечними, проте їх велика кількість означає, що м’ясо частково замінили дешевшими компонентами.

3. Нітрит натрію

Ця добавка використовується у більшості ковбас як консервант і для стабільності кольору.

"Її присутність допустима, але кількість має відповідати державним нормам. Якщо на упаковці зазначено "без нітритів" — це додаткова перевага, хоча й така ковбаса буде дорожчою", — додала вона.

4. Жирність і співвідношення м’яса

Для якісних копчених ковбас, за словами Свириденко, природною є частка жиру 20-30%. Якщо ж жирності надто мало або надто багато, це може впливати на смак і якість продукту.

5. Спосіб копчення

"Натуральне копчення зазвичай зазначають окремо. Якщо написано "коптильно-ароматичні речовини", це означає використання рідкого диму. Це не порушення, але продукт, як правило, дешевший", — наголосила технологиня.

6. Дата виготовлення та термін придатності

Чим довший термін зберігання, тим, за словами експертки, вища ймовірність використання консервантів або стабілізаторів. Особливо це стосується варених ковбас.

Як зрозуміти, що ковбаса дійсно якісна

Технологиня дала кілька порад, як можна відрізнити якісний продукт від неякісного:

текстура рівномірна, без великих пустот чи шматків льоду;

колір природний — рожевий або темніший, залежно від виду, але не яскраво-червоний;

запах має бути м’ясним, без сторонніх нот;

етикетка містить конкретний перелік інгредієнтів, а не узагальнені формулювання.

Якісна ковбаса не може бути надто дешевою, оскільки м’ясо — основний та найдорожчий інгредієнт.

Експертка наголошує, що вибираючи продукт, варто орієнтуватися не лише на ціну, а й на склад, спосіб виробництва та репутацію виробника. Саме ці фактори визначають реальну якість ковбаси та її безпечність для споживача.

