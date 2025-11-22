Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ковбаса і м’ясні делікатеси — що буде з цінами наприкінці грудня

Ковбаса і м’ясні делікатеси — що буде з цінами наприкінці грудня

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 17:35
Оновлено: 16:17
Ціни на ковбасу і м’ясні делікатеси — чи подорожчають продукти перед святами
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні напередодні різдвяно-новорічних свят традиційно підвищується попит на продукти харчування. Поряд із цим дорожчають затребувані товари, однак зміни не рівномірні. Постає питання, що буде з цінами на ковбаси і м’ясні делікатеси ближче до кінця грудня 2025 року.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, до яких цін на улюблені продукти готуватися найближчим часом.

Реклама
Читайте також:

Вартість ковбаси і м’ясних делікатесів

Святковий стіл на Різдво і Новий рік не може обійтися без ковбасних виробів і м’яса. Оскільки буквально кожна українська родина купує ці продукти в різних кількостях, аби пригостити близьких у свята, то попит в другій половині грудня різко зростає.

Відповідно вартість у супермаркетах не може не змінитися. Експерт радить морально приготуватися до дорожчання товарів у цьому сегменті. Хоча динаміка не обов’язково буде сильною: очікується зростання цін у середньому на 8-12%.

"Предсвятковий період — час максимального попиту на ковбаси, шинку, салямі та інші делікатеси. У грудні ціни можуть збільшитися на 8-12%, особливо на продукцію середнього та преміального сегменту. На бюджетні види ковбас коливання будуть мінімальними", — підкреслив Володимир Чиж.

Які знижки в супермаркетах

Поки продукти не виросли в ціні, можна скористатися акційними пропозиціями до Чорної п’ятниці та купити кілька позицій в асортименті з великими знижками. Зокрема в Сільпо продають грудинку за 29,90 грн замість 66,90 грн (-55%), а ковбаса коштує 49,90 грн замість 67,90 грн (-27%). Сосиски вдасться увірвати за 129 грн замість 149 грн (-13%), а салямі — за 51,99 грн замість 68,49 грн (-24%).

В АТБ також встановили вигідні знижки на ковбасу і м’ясні делікатеси. Зокрема сардельки коштують 180,89 грн/кг замість 278,99 грн (-35%), шинка — 158,90 грн замість 228,50 грн (-30%), а буженина — 326,39 грн/кг замість 408,99 грн (-20%). Водночас кілограм салямі обійдеться споживачам у 316,89 грн замість 531,99 грн (-40%).

Нагадаємо, з нагоди Чорної п’ятниці більшість супермаркетів переписали ціни на продукти. Деякі затребувані товари продають зі знижками до 65%. Українці можуть зекономити кошти або накупити більше.

Також ми писали, яку категорію оливкової олії вважають найкращою. В супермаркетах слід шукати пляшки з написом Extra Virgin Olive Oil — цей продукт отримано механічним способом, без хімічної обробки.

продукти м'ясо супермаркет ціни на продукти ковбаса
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації