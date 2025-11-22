Ціни на ковбасу і м’ясні делікатеси — чи подорожчають продукти перед святами

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні напередодні різдвяно-новорічних свят традиційно підвищується попит на продукти харчування. Поряд із цим дорожчають затребувані товари, однак зміни не рівномірні. Постає питання, що буде з цінами на ковбаси і м’ясні делікатеси ближче до кінця грудня 2025 року.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, до яких цін на улюблені продукти готуватися найближчим часом.

Вартість ковбаси і м’ясних делікатесів

Святковий стіл на Різдво і Новий рік не може обійтися без ковбасних виробів і м’яса. Оскільки буквально кожна українська родина купує ці продукти в різних кількостях, аби пригостити близьких у свята, то попит в другій половині грудня різко зростає.

Відповідно вартість у супермаркетах не може не змінитися. Експерт радить морально приготуватися до дорожчання товарів у цьому сегменті. Хоча динаміка не обов’язково буде сильною: очікується зростання цін у середньому на 8-12%.

"Предсвятковий період — час максимального попиту на ковбаси, шинку, салямі та інші делікатеси. У грудні ціни можуть збільшитися на 8-12%, особливо на продукцію середнього та преміального сегменту. На бюджетні види ковбас коливання будуть мінімальними", — підкреслив Володимир Чиж.

Які знижки в супермаркетах

Поки продукти не виросли в ціні, можна скористатися акційними пропозиціями до Чорної п’ятниці та купити кілька позицій в асортименті з великими знижками. Зокрема в Сільпо продають грудинку за 29,90 грн замість 66,90 грн (-55%), а ковбаса коштує 49,90 грн замість 67,90 грн (-27%). Сосиски вдасться увірвати за 129 грн замість 149 грн (-13%), а салямі — за 51,99 грн замість 68,49 грн (-24%).

В АТБ також встановили вигідні знижки на ковбасу і м’ясні делікатеси. Зокрема сардельки коштують 180,89 грн/кг замість 278,99 грн (-35%), шинка — 158,90 грн замість 228,50 грн (-30%), а буженина — 326,39 грн/кг замість 408,99 грн (-20%). Водночас кілограм салямі обійдеться споживачам у 316,89 грн замість 531,99 грн (-40%).

