Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Колбаса и мясные деликатесы — что будет с ценами в конце декабря

Колбаса и мясные деликатесы — что будет с ценами в конце декабря

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 17:35
обновлено: 16:17
Цены на колбасу и мясные деликатесы — подорожают ли продукты перед праздниками
Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине накануне рождественско-новогодних праздников традиционно повышается спрос на продукты питания. Наряду с этим дорожают востребованные товары, однако изменения не равномерны. Возникает вопрос, что будет с ценами на колбасы и мясные деликатесы ближе к концу декабря 2025 года.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, к каким ценам на любимые продукты готовиться в ближайшее время.

Реклама
Читайте также:

Стоимость колбасы и мясных деликатесов

Праздничный стол на Рождество и Новый год не может обойтись без колбасных изделий и мяса. Поскольку буквально каждая украинская семья покупает эти продукты в разных количествах, дабы угостить близких в праздники, то спрос во второй половине декабря резко возрастает.

Соответственно стоимость в супермаркетах не может не измениться. Эксперт советует морально приготовиться к удорожанию товаров в этом сегменте. Хотя динамика не обязательно будет сильной: ожидается рост цен в среднем на 8-12%.

"Предпраздничный период — время максимального спроса на колбасы, ветчину, салями и другие деликатесы. В декабре цены могут увеличиться на 8-12%, особенно на продукцию среднего и премиального сегмента. На бюджетные виды колбас колебания будут минимальными", — подчеркнул Владимир Чиж.

Какие скидки в супермаркетах

Пока продукты не выросли в цене, можно воспользоваться акционными предложениями к Черной пятнице и купить несколько позиций в ассортименте с большими скидками. В частности в Сільпо продают грудинку за 29,90 грн вместо 66,90 грн (-55%), а колбаса стоит 49,90 грн вместо 67,90 грн (-27%). Сосиски удастся урвать за 129 грн вместо 149 грн (-13%), а салями — за 51,99 грн вместо 68,49 грн (-24%).

В АТБ тоже установили выгодные скидки на колбасу и мясные деликатесы. Например, сардельки стоят 180,89 грн/кг вместо 278,99 грн (-35%), ветчина — 158,90 грн вместо 228,50 грн (-30%), а буженина — 326,39 грн/кг вместо 408,99 грн (-20%). В то же время килограмм салями обойдется потребителям в 316,89 грн вместо 531,99 грн (-40%).

Напомним, по случаю Черной пятницы большинство супермаркетов переписали цены на продукты. Некоторые востребованные товары продают со скидками до 65%. Украинцы могут сэкономить деньги или накупить больше.

Также мы писали, какую категорию оливкового масла считают лучшей. В супермаркетах следует искать бутылки с надписью Extra Virgin Olive Oil — этот продукт получен механическим способом, без химической обработки.

продукты мясо супермаркет цены на продукты колбаса
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации