Цены на колбасу и мясные деликатесы — подорожают ли продукты перед праздниками

В Украине накануне рождественско-новогодних праздников традиционно повышается спрос на продукты питания. Наряду с этим дорожают востребованные товары, однако изменения не равномерны. Возникает вопрос, что будет с ценами на колбасы и мясные деликатесы ближе к концу декабря 2025 года.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, к каким ценам на любимые продукты готовиться в ближайшее время.

Стоимость колбасы и мясных деликатесов

Праздничный стол на Рождество и Новый год не может обойтись без колбасных изделий и мяса. Поскольку буквально каждая украинская семья покупает эти продукты в разных количествах, дабы угостить близких в праздники, то спрос во второй половине декабря резко возрастает.

Соответственно стоимость в супермаркетах не может не измениться. Эксперт советует морально приготовиться к удорожанию товаров в этом сегменте. Хотя динамика не обязательно будет сильной: ожидается рост цен в среднем на 8-12%.

"Предпраздничный период — время максимального спроса на колбасы, ветчину, салями и другие деликатесы. В декабре цены могут увеличиться на 8-12%, особенно на продукцию среднего и премиального сегмента. На бюджетные виды колбас колебания будут минимальными", — подчеркнул Владимир Чиж.

Какие скидки в супермаркетах

Пока продукты не выросли в цене, можно воспользоваться акционными предложениями к Черной пятнице и купить несколько позиций в ассортименте с большими скидками. В частности в Сільпо продают грудинку за 29,90 грн вместо 66,90 грн (-55%), а колбаса стоит 49,90 грн вместо 67,90 грн (-27%). Сосиски удастся урвать за 129 грн вместо 149 грн (-13%), а салями — за 51,99 грн вместо 68,49 грн (-24%).

В АТБ тоже установили выгодные скидки на колбасу и мясные деликатесы. Например, сардельки стоят 180,89 грн/кг вместо 278,99 грн (-35%), ветчина — 158,90 грн вместо 228,50 грн (-30%), а буженина — 326,39 грн/кг вместо 408,99 грн (-20%). В то же время килограмм салями обойдется потребителям в 316,89 грн вместо 531,99 грн (-40%).

