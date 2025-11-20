Цены на сезонные продукты — какие овощи могут подорожать в Украине уже скоро

Лук в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцам не стоит надеяться на удешевление продуктов до конца 2025 года, в частности многих сезонных овощей. Ведь производителям и продавцам приходится тратить больше денег на хранение, поэтому расходы они будут закладывать в цены.

Экономист Владимир Чиж рассказал в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, к какой стоимости востребованных овощей — капусты, лука и т.д. — готовиться украинцам.

Что будет с ценами на сезонные овощи

Согласно Минфину, средняя стоимость белокочанной капусты по состоянию на 19 ноября находилась на уровне 10,56 грн/кг, свеклы — 11,64 грн/кг, репчатого лука — 7,66 грн/кг, моркови — 12,40 грн/кг. По сравнению с октябрем, цены немного выросли, что свидетельствует о влиянии сезонного фактора, а также потребительской инфляции.

По словам эксперта, до конца 2025 года некоторые востребованные на кухне овощи еще больше подорожают. Например, стоимость лука может измениться ориентировочно на 20% ввиду низкого рыночного предложения и сопутствующих расходов. А капуста, наоборот, вряд ли вырастет в цене, поскольку в этом году был хороший урожай.

"В отличие от капусты свекла немного подорожает до конца года, где-то до 15%. Лук тоже из-за меньшего урожая и более затратных условий хранения, чем капуста, может прибавить в цене до 20%", — констатировал Чиж.

Зато морковь, скорее всего, сохранит стоимость на текущем уровне. Конечно, никто не отменяет копеечные колебания, однако резких скачков цен в ближайшее время бояться не стоит.

Что влияет на стоимость овощей

Очевидно, наиболее влиятельный фактор — это сезон. С наступлением холодного времени года сезонные овощи традиционно дорожают, этого никак не избежать. Однако ситуация ухудшается из-за роста затрат на тепличное выращивание, недостаточного урожая, зависимости от энергоносителей и пр.

Действительно, производителям приходится закладывать в цены собственные расходы на хранение, электроэнергию, логистику. Плюс рыночное предложение — как внутреннее, так и импортное — имеет свойство подстраиваться к новым реалиям и меняться.

Что касается овощей из борщевого набора, то украинцам не стоит беспокоиться относительно стремительного роста цен в ближайшие месяцы. Подорожание продуктов питания будет сдерживать достаточный урожай. В то же время тепличные/импортные овощи, в частности томаты и огурцы, не удержатся на текущем уровне.

