Цены на яйца продолжают расти — в каких супермаркетах самый дешевый десяток

В некоторых супермаркетах яйца дешевеют, однако общей тенденции на падение цены нет. Магазины могут устанавливать непродолжительные акционные предложения или скидки, однако инфляция говорит об обратном — стоимость упаковки куриных яиц планомерно растет в ноябре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких супермаркетах Украины продают самый дешевый десяток по состоянию на 18 ноября 2025 года.

Сколько стоит упаковка яиц

Согласно Минфину, средняя цена упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 78,63-80,60 грн. Что интересно, 12 ноября (неделю назад) нижняя граница находилась на уровне 77,86 грн, то есть продукт подорожал. Хотя эти копеечные изменения незначительны, они свидетельствуют о планомерном восходящем тренде, который начался еще в октябре.

Мы проверили цены в нескольких популярных сетях супермаркетов и выяснили, где потребителям доступна самая дешевая упаковка куриных яиц. По состоянию на 18 ноября относительно бюджетный товар предлагают посетителям Варуса — десяток стоит минимум 59,90 грн. В других заведениях ситуация с ценами такая:

Сільпо — 59,99 грн;

Фора — 69,90 грн (со скидкой — 60,90 грн);

Новус — 70,99 грн (было 65,99 грн);

АТБ — 72,90 грн (со скидкой — 68,50 грн);

Ашан — 73 грн (было 72,90 грн);

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Какая стоимость поштучных яиц

Благодаря нефасованному продукту украинцы могут немного экономить на куриных яйцах, потому что традиционно они стоят дешевле (не приходится переплачивать за бренд и упаковку). Однако вторая половина осени принесла изменения: ценовая разница стала менее ощутимой, то есть сохранить часть бюджета уже труднее.

12 ноября Фора и Новус продавали одно яйцо по 6,35 и 6,49 грн/шт. соответственно, в Ашане показатель зафиксировался на уровне 6,50 грн/шт., в Варусе — 3,99 грн/шт. (без скидки — 5,29 грн), в МегаМаркете — 7,4 грн/шт. Менее чем за неделю цены в некоторых заведениях изменились: Новус продает поштучный продукт по 6,19 грн/шт., Ашан — по 6,30 грн/шт., Фора — по 6,06 грн/шт.

Напомним, в октябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,9%, но годовая инфляция замедлилась до 10,9% — самого низкого уровня с начала 2025 года. Некоторые продукты подорожали на 1,6%, в частности яйца и овощи.

Также мы писали, что до конца года резкого скачка цен на овощи не будет. Картофель благодаря хорошему урожаю почти не подорожает — максимум на 10-20% из-за больших затрат на хранение.