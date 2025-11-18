Цены на яйца продолжают расти — в каких супермаркетах самый дешевый десяток

Ценовое давление — в каких супермаркетах самые дешевые яйца
В некоторых супермаркетах яйца дешевеют, однако общей тенденции на падение цены нет. Магазины могут устанавливать непродолжительные акционные предложения или скидки, однако инфляция говорит об обратном — стоимость упаковки куриных яиц планомерно растет в ноябре.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких супермаркетах Украины продают самый дешевый десяток по состоянию на 18 ноября 2025 года.
Сколько стоит упаковка яиц
Согласно Минфину, средняя цена упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 78,63-80,60 грн. Что интересно, 12 ноября (неделю назад) нижняя граница находилась на уровне 77,86 грн, то есть продукт подорожал. Хотя эти копеечные изменения незначительны, они свидетельствуют о планомерном восходящем тренде, который начался еще в октябре.
Мы проверили цены в нескольких популярных сетях супермаркетов и выяснили, где потребителям доступна самая дешевая упаковка куриных яиц. По состоянию на 18 ноября относительно бюджетный товар предлагают посетителям Варуса — десяток стоит минимум 59,90 грн. В других заведениях ситуация с ценами такая:
- Сільпо — 59,99 грн;
- Фора — 69,90 грн (со скидкой — 60,90 грн);
- Новус — 70,99 грн (было 65,99 грн);
- АТБ — 72,90 грн (со скидкой — 68,50 грн);
- Ашан — 73 грн (было 72,90 грн);
- Метро — 74 грн;
- МегаМаркет — 84 грн.
Какая стоимость поштучных яиц
Благодаря нефасованному продукту украинцы могут немного экономить на куриных яйцах, потому что традиционно они стоят дешевле (не приходится переплачивать за бренд и упаковку). Однако вторая половина осени принесла изменения: ценовая разница стала менее ощутимой, то есть сохранить часть бюджета уже труднее.
12 ноября Фора и Новус продавали одно яйцо по 6,35 и 6,49 грн/шт. соответственно, в Ашане показатель зафиксировался на уровне 6,50 грн/шт., в Варусе — 3,99 грн/шт. (без скидки — 5,29 грн), в МегаМаркете — 7,4 грн/шт. Менее чем за неделю цены в некоторых заведениях изменились: Новус продает поштучный продукт по 6,19 грн/шт., Ашан — по 6,30 грн/шт., Фора — по 6,06 грн/шт.
Напомним, в октябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,9%, но годовая инфляция замедлилась до 10,9% — самого низкого уровня с начала 2025 года. Некоторые продукты подорожали на 1,6%, в частности яйца и овощи.
Также мы писали, что до конца года резкого скачка цен на овощи не будет. Картофель благодаря хорошему урожаю почти не подорожает — максимум на 10-20% из-за больших затрат на хранение.
