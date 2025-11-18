Ціни на яйця продовжують зростати — в яких супермаркетах найдешевший десяток

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В деяких супермаркетах яйця дешевшають, однак загальної тенденції на падіння ціни немає. Магазини можуть встановлювати нетривалі акційні пропозиції чи знижки, проте інфляція говорить про зворотне — вартість упаковки курячих яєць планомірно зростає в листопаді.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких супермаркетах України продають найдешевший десяток станом на 18 листопада 2025 року.

Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня ціна упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 78,63-80,60 грн. Що цікаво, 12 листопада (тиждень тому) нижня межа перебувала на рівні 77,86 грн, тобто продукт подорожчав. Хоча ці копійчані зміни незначні, вони свідчать про планомірний висхідний тренд, який почався ще в жовтні.

Ми перевірили ціни в кількох популярних мережах супермаркетів і з’ясували, де споживачам доступна найдешевша упаковка курячих яєць. Станом на 18 листопада відносно бюджетний товар пропонують відвідувачам Варусу — десяток коштує мінімум 59,90 грн. В інших закладах ситуація з цінами така:

Сільпо — 59,99 грн;

Фора — 69,90 грн (зі знижкою — 60,90 грн);

Новус — 70,99 грн (було 65,99 грн);

АТБ — 72,90 грн (зі знижкою — 68,50 грн);

Ашан — 73 грн (було 72,90 грн);

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Мінімальна вартість курячих яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Яка вартість поштучних яєць

Завдяки нефасованому продукту українці можуть трохи економити на курячих яйцях, бо традиційно вони коштують дешевше (не доводиться переплачувати за бренд і пакування). Однак друга половина осені принесла зміни: цінова різниця стала менш відчутною, тобто зберегти частину бюджету вже важче.

12 листопада Фора і Новус продавали одне яйце по 6,35 і 6,49 грн/шт. відповідно, в Ашані показник зафіксувався на рівні 6,50 грн/шт., у Варусі — 3,99 грн/шт. (без знижки — 5,29 грн), у МегаМаркеті — 7,4 грн/шт. Менш ніж за тиждень ціни в деяких закладах змінилися: Новус продає поштучний продукт по 6,19 грн/шт., Ашан — по 6,30 грн/шт., Фора — по 6,06 грн/шт.

Нагадаємо, в жовтні 2025 року споживчі ціни зросли на 0,9%, але річна інфляція сповільнилася до 10,9% — найнижчого рівня від початку 2025 року. Деякі продукти подорожчали на 1,6%, зокрема яйця та овочі.

Також ми писали, що до кінця року різкого стрибка цін на овочі не буде. Картопля завдяки хорошому врожаю майже не подорожчає — максимум на 10-20% через великі витрати на зберігання.