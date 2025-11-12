Ціни на яйця неочікувано змінилися — що відбувається в супермаркетах

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

Затребувані продукти харчування планомірно дорожчають в Україні. Наприклад, яйця в супермаркетах спіймали висхідний тренд і продовжують зростати в ціні протягом листопада 2025 року. Тенденція торкнулася як упакованого продукту, так і поштучного.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України станом на 12 листопада.

Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня ціна упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 77,86-80,60 грн. Що цікаво, тиждень тому показники перебували на рівні 78,05-78,80 грн. А на початку листопада середня вартість становила 74,80-75,85 грн. Ці зміни свідчать про планомірне дорожчання продукту в супермаркетах.

Ми промоніторили актуальні ціни в популярних українських мережах і з’ясували, чи змінилися вони з 6 листопада. В деяких магазинах вартість упаковки залишилася аналогічною, а в інших — збільшилася. Станом на 12 листопада маємо такі результати (мінімальна ціна за фасований десяток):

Варус — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 70,99 грн (було 65,99 грн);

Фора — 69,90 грн (було 67,90 грн);

Ашан — 72,90 грн (було 69,10 грн);

АТБ — 72,90 грн (зі знижкою - 68,50 грн);

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Мінімальна вартість упаковки яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Із поштучними яйцями ситуація схожа. Ще влітку 2025 року споживачі могли немало зекономити, обираючи нефасований продукт замість упаковки. Однак із кожним новим місяцем цінова різниця за десяток ставала меншою.

Наприклад, тиждень тому Фора та Новус продавали одне яйце за 6,29 грн, а вже нині показник піднявся до 6,35 і 6,49 грн/шт. відповідно. Однак два супермаркети, навпаки, трохи знизили ціни. В Ашані продукт доступний по 6,50 грн/шт. замість 6,60 грн, а Варус запровадив знижку 25% — 3,99 грн/шт. замість 5,29 грн.

До речі, згідно з інформацією від Держстату, інфляція на споживчому ринку в жовтні становила 0,9% порівняно з вереснем, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Курячі яйця подорожчали на 11%, а в річному розрізі — на 41,9%.

Експерти прогнозують, що до кінця листопада їх вартість може піднятися ще на 10% з огляду на сезонний фактор і проблеми з електропостачанням.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям доступні знижки до 50% на безліч продуктів харчування в АТБ і Сільпо. Супермаркети регулярно переписують ціни на затребувані товари, аби стимулювати продажі і збільшувати виручку.

Також ми писали, що до кінця 2025 року крупи можуть подорожчати в межах 10%. Експерти прогнозують зростання цін на гречку до 7-10%, якщо скоротяться посівні площі та збережеться попит.