Знижені ціни в АТБ і Сільпо — які продукти віддають набагато дешевше

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Популярні українські супермаркети регулярно встановлюють великі знижки на продукти харчування, аби споживачі могли заощадити кошти. Ми перевірили, які товари можна купити дешевше в АТБ і Сільпо станом на 11 листопада.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які знижки діють у відомих супермаркетах України.

Знижки в Сільпо й АТБ

Мережа пропонує велику кількість затребуваних продуктів за зниженими цінами. Деякі акційні пропозиції діють виключно на доставку, тому необхідно здійснити онлайн-замовлення на сайті чи в інтернет-магазині Сільпо. Наприклад, станом на 11 листопада 2025 року споживачі можуть купити набагато дешевше:

джин — 329 грн замість 669 грн (-51%);

ікру лососеву — 579 грн замість 1 099 грн (-47%);

молочний пористий шоколад — 49,99 грн замість 93,40 грн (-46%);

крем-сир — 109,90 грн замість 199 грн (-45%);

оливкову олію — 399 грн замість 699 грн (-43%);

хамон — 99 грн замість 174 грн (-43%);

сир із коров'ячого молока — 99,90 грн замість 174 грн (-43%);

тунець у власному соку — 129 грн замість 224 грн (-42%);

каву зернову — 699 грн замість 1 199 грн (-42%);

ковбасу — 49,90 грн замість 81,99 грн (-39%).

Продукти в Сільпо зі знижками. Фото: скриншот

Також вигідні знижки встановили в АТБ, однак термін їх дії завершиться 11 листопада. Тому споживачам необхідно поспішити, аби замовити чи купити необхідні товари у фізичному супермаркеті. Серед продуктів за зниженими цінами — морозиво за 33,90 грн замість 68 грн (-50%), пельмені за 54,50 грн замість 99,50 грн (-45%), пиво за 54 грн замість 95 грн (-43%).

Плюс українцям запропонували чипси з різними смаками зі знижкою 43% — за 27,20 грн замість 47,90 грн, розчинну каву дешевше на 42% — за 279,90 грн замість 487,90 грн, палицю ковбаси вагою 0,5 кг зі знижкою 40% — за 75,90 грн замість 127,80 грн, а також молочний шоколад за 117,90 грн замість 196,90 грн (-40%).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціна гречки в Україні зросла з 35 до понад 41 грн/кг. Не виключено подорожчання ще на 7-10% до кінця 2025 року. Причини — скорочення посівів і менший врожай, однак дефіциту не прогнозують.

Також ми писали, скільки повинна коштувати справжня червона та чорна ікра в Україні. Деякі види дорожчі з огляду на складність вирощування риби, її вилов та обробку ікри. Ми порівняли ціни в супермаркетах.