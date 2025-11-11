Сниженные цены в АТБ и Сільпо — какие продукты отдают намного дешевле

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Популярные украинские супермаркеты регулярно устанавливают большие скидки на продукты питания, чтобы потребители могли сэкономить деньги. Мы проверили, какие товары можно купить дешевле в АТБ и Сільпо по состоянию на 11 ноября.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие скидки действуют в известных супермаркетах Украины.

Скидки в Сільпо и АТБ

Сеть предлагает большое количество востребованных продуктов по сниженным ценам. Некоторые акционные предложения действуют исключительно на доставку, поэтому необходимо осуществить онлайн-заказ на сайте или в интернет-магазине Сільпо. Например, по состоянию на 11 ноября 2025 года потребители могут купить гораздо дешевле:

джин — 329 грн вместо 669 грн (-51%);

икру лососевую — 579 грн вместо 1 099 грн (-47%);

молочный пористый шоколад — 49,99 грн вместо 93,40 грн (-46%);

крем-сыр — 109,90 грн вместо 199 грн (-45%);

оливковое масло — 399 грн вместо 699 грн (-43%);

хамон — 99 грн вместо 174 грн (-43%);

сыр из коровьего молока — 99,90 грн вместо 174 грн (-43%);

тунец в собственном соку — 129 грн вместо 224 грн (-42%);

кофе зерновой — 699 грн вместо 1 199 грн (-42%);

колбасу — 49,90 грн вместо 81,99 грн (-39%).

Продукты в Сільпо со скидками. Фото: скриншот

Также выгодные скидки установили в АТБ, однако срок их действия завершится 11 ноября. Поэтому потребителям необходимо поспешить, чтобы заказать или купить необходимые товары в физическом супермаркете. Среди продуктов по сниженным ценам — мороженое за 33,90 грн вместо 68 грн (-50%), пельмени за 54,50 грн вместо 99,50 грн (-45%), пиво за 54 грн вместо 95 грн (-43%).

Плюс украинцам предложили чипсы с разными вкусами со скидкой 43% — за 27,20 грн вместо 47,90 грн, растворимый кофе дешевше на 42% — за 279,90 грн вместо 487,90 грн, палку колбасы весом 0,5 кг со скидкой 40% — за 75,90 грн вместо 127,80 грн, а также молочный шоколад за 117,90 грн вместо 196,90 грн (-40%).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цена гречки в Украине выросла с 35 до более 41 грн/кг. Не исключено подорожание еще на 7-10% до конца 2025 года. Причины — сокращение посевов и меньший урожай, однако дефицита не прогнозируют.

Также мы писали, сколько должна стоить настоящая красная и черная икра в Украине. Некоторые виды дороже, учитывая сложность выращивания рыбы, ее вылов и обработку икры. Мы сравнили цены в супермаркетах.