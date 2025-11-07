В АТБ переписали цены на продукты — что отдают со скидками до 50%

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут пользоваться скидками в супермаркетах, чтобы экономить семейный бюджет и платить меньше за любимые продукты. В частности, в АТБ регулярно обновляют акционный ассортимент, предлагая посетителям множество товаров по сниженным ценам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, скидки на какие продукты доступны в АТБ по состоянию на пятницу, 7 ноября.

Большие скидки в АТБ

Не обязательно посещать физический супермаркет, дабы воспользоваться акционными предложениями. Ознакомиться с доступными скидками можно в официальном интернет-магазине или мобильном приложении сети, после чего оформить заказ онлайн. Это экономит не только деньги, но и время потребителей.

Мы промониторили сайт АТБ и узнали, какие продукты выгодно купить украинцам 7 ноября. Скидки до 50% действуют на востребованные товары, в частности сладости, кофе, алкогольные напитки, колбасные изделия и многое другое. Посетителям супермаркета стоит обратить внимание на такие позиции в ассортименте:

мороженое — 33,90 грн вместо 68 грн (-50%);

пельмени с говядиной и свининой — 105,90 грн вместо 194,90 грн (-45%);

чипсы со вкусом сметаны с зеленью — 27,20 грн вместо 47,90 грн (-43%);

пиво 2,35 л — 54 грн вместо 95 грн (-43%);

кофе растворимый сублимированный — 279,90 грн вместо 487,90 грн (-42%);

конфеты "Птичье молоко" — 121,90 грн вместо 205,50 грн (-40%);

напиток 2 л газированный — 32,90 грн вместо 55,40 грн (-40%);

колбасу 0,5 кг — 75,90 грн вместо 127,80 грн (-40%);

шоколад молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой — 117,90 грн вместо 196,90 грн (-40%).

Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

На некоторые овощи и фрукты тоже действуют неплохие скидки. Например, мандарины стоят 47,95 грн/кг вместо 59,85 грн (-19%), хурма — 68,95 грн/кг вместо 84,95 грн (-18%), репчатый лук — 6,49 грн/кг вместо 7,95 грн (-18%), бананы — 51,95 грн/кг вместо 62,89 грн (-17%), огурцы — 89,95 грн/кг вместо 105,89 грн (-15%).

Плюс посетители АТБ могут купить дешевле помело — 81,95 грн/кг вместо 94,95 грн (-13%), пекинскую капусту — 24,95 грн/кг вместо 28,69 грн (-13%), импортный чеснок — 124,89 грн/кг вместо 142,89 грн (-12%) и лимон — 99,95 грн/кг вместо 110,95 грн (-9%).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинских супермаркетах снова подорожали куриные яйца. В МегаМаркете упаковку продают минимум за 84 грн, что превышает средний показатель. А поштучный продукт стоит более 6 грн в большинстве заведений.

Также мы писали, сколько смогут сэкономить пассажиры Укрзализныци, пользуясь возможностями новой транспортной программы. Мы подсчитали расходы украинцев на дальние поездки в купе и плацкарте.