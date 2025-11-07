В АТБ переписали ціни на продукти — що віддають зі знижками до 50%

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть користуватися знижками в супермаркетах, аби економити сімейний бюджет і платити менше за улюблені продукти. Зокрема, в АТБ регулярно оновлюють акційний асортимент, пропонуючи відвідувачам безліч товарів за зниженими цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, знижки на які продукти доступні в АТБ станом на п’ятницю, 7 листопада.

Великі знижки в АТБ

Не обов’язково відвідувати фізичний супермаркет, аби скористатися акційними пропозиціями. Ознайомитися з доступними знижками можна в офіційному інтернет-магазині чи мобільному застосунку мережі, після чого оформити замовлення онлайн. Це економить не лише кошти, але й час споживачів.

Ми промоніторили сайт АТБ і дізналися, які продукти вигідно купити українцям 7 листопада. Знижки до 50% діють на затребувані товари, зокрема солодощі, каву, алкогольні напої, ковбасні вироби і багато іншого. Відвідувачам супермаркету варто звернути увагу на такі позиції в асортименті:

морозиво — 33,90 грн замість 68 грн (-50%);

пельмені з яловичиною та свининою — 105,90 грн замість 194,90 грн (-45%);

чипси зі смаком сметани із зеленню — 27,20 грн замість 47,90 грн (-43%);

пиво 2,35 л — 54 грн замість 95 грн (-43%);

каву розчинну сублімовану — 279,90 грн замість 487,90 грн (-42%);

цукерки "Пташине молоко" — 121,90 грн замість 205,50 грн (-40%);

напій 2 л газований — 32,90 грн замість 55,40 грн (-40%);

ковбасу 0,5 кг — 75,90 грн замість 127,80 грн (-40%);

шоколад молочний з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою — 117,90 грн замість 196,90 грн (-40%).

Продукти зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

На деякі овочі та фрукти також діють непогані знижки. Наприклад, мандарини коштують 47,95 грн/кг замість 59,85 грн (-19%), хурма — 68,95 грн/кг замість 84,95 грн (-18%), ріпчаста цибуля — 6,49 грн/кг замість 7,95 грн (-18%), банани — 51,95 грн/кг замість 62,89 грн (-17%), огірки — 89,95 грн/кг замість 105,89 грн (-15%).

Плюс відвідувачі АТБ можуть купити дешевше помело — 81,95 грн/кг замість 94,95 грн (-13%), пекінську капусту — 24,95 грн/кг замість 28,69 грн (-13%), імпортний часник — 124,89 грн/кг замість 142,89 грн (-12%) і лимон — 99,95 грн/кг замість 110,95 грн (-9%).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українських супермаркетах знову подорожчали курячі яйця. У МегаМаркеті упаковку продають мінімум за 84 грн, що перевищує середній показник. А поштучний продукт коштує понад 6 грн у більшості закладів.

Також ми писали, скільки зможуть зекономити пасажири Укрзалізниці, користуючись можливостями нової транспортної програми. Ми підрахували витрати українців на далекі поїздки в купе та плацкарті.