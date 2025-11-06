Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Суттєва економія — скільки грошей можна зберегти з УЗ-3000

Суттєва економія — скільки грошей можна зберегти з УЗ-3000

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 11:30
Оновлено: 11:40
Безплатні кілометри від УЗ — скільки пасажири зможуть заощадити на квитках (інфографіка)
Пасажири УЗ на станції. Фото: Укрзалізниця/Telegram

В Україні готують до запуску нову програму транспортної підтримки, яка передбачає безплатні поїздки на відстань до 3 000 км потягами Укрзалізниці. Деталі ініціативи ще розробляють, однак ми вирішили підрахувати, які суми вдасться зекономити пасажирам на подорожах у плацкарті та купе.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують квитки на потяги УЗ в листопаді та які суми можна заощадити, користуючись програмою підтримки.

Реклама
Читайте також:

Економія на квитках Укрзалізниці  

Згідно з анонсованими деталями програми, українці зможуть користуватися можливістю безплатних поїздок внутрішніми рейсами далекого сполучення (окрім преміумкласів) у непікові дні/сезони, тобто коли вагони будуть заповнені частково.

Ми вирішили розрахувати, скільки витрачають пасажири УЗ на квитки в листопаді 2025 року. Передбачається, що максимальна відстань, яку зможуть проїхати українці в межах програми, становитиме 3000 км. З наявних маршрутів залізничного перевізника ми відібрали такі рейси:

  • Вінниця — Київ (265 км);
  • Київ — Чернівці (530 км);
  • Київ — Львів (540 км);
  • Одеса — Львів (790 км);
  • Ужгород — Київ (825 км).

Загальна відстань — 2950 км, що майже дорівнює встановленому ліміту. Промоніторивши офіційний сайт УЗ, вдалося вияснити актуальну вартість квитків (мінімальна сума) на зазначені напрямки. Як результат, пасажири, що подорожують у плацкарті, повинні заплатити від 1262 грн за всі п’ять поїздок.

Суттєва економія — скільки грошей можна зберегти з УЗ-3000 - фото 1
Вартість квитків УЗ (плацкарт) та економія на поїздках. Фото: Новини.LIVE

Місця в купе коштують дорожче. Наприклад, за квиток з Ужгорода до Києва необхідно віддати мінімум 448 грн. Натомість плацкарт обійдеться українцям у 278 грн і більше. Загалом на проїзні документи доведеться витратити щонайменше 1983 грн. Саме стільки зможуть заощадити пасажири УЗ, які використають весь наявний ліміт відстані 3 000 км.

Суттєва економія — скільки грошей можна зберегти з УЗ-3000 - фото 2
Вартість квитків УЗ (купе) та економія на поїздках. Фото: Новини.LIVE

Як працюватиме програма "УЗ-3000"

Реалізація ініціативи допоможе зменшити навантаження на залізничні перевезення у найбільш пікові періоди, оскільки ті пасажири, яким не принципова дата поїздки, зможуть перенести її на інший день та зберегти гроші. За даними УЗ, влітку попит на квитки сильно зростає, а взимку і весною традиційно падає.

"У період з меншим навантаженням є можливість дозаповнити місця (навіть без додаткових рейсів можемо запропонувати до 200-250 тис. місць у періоди нижчого попиту), пропонувати подорожі за "кілометри" й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати", — уточнили в компанії.

Цілі програми досить прозорі: стимулювання поїздок у міжсезоння, підтримка внутрішнього туризму, розвантаження популярних напрямків, допомога мешканцям прифронтових регіонів тощо. Перевізник запевнив, що програма не потребуватиме додаткового фінансування, адже вільні місця в потягах все одно субсидує держава.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця планує запровадити динамічне ціноутворення для купейних вагонів СВ і першого класу Інтерсіті. Вартість квитків  залежатиме від попиту, пропозиції, ажіотажу на рейс і наповненості потягів.

Також ми писали, що для комфортної подорожі плацкартом варто обирати нижні полиці — вони зручніші для сну та зберігання речей. Слід уникати місць біля туалету і брати з собою зручний одяг, перекус, беруші.

поїздки Укрзалізниця гроші економія квитки пасажири
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації