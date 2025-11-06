Безплатні кілометри від УЗ — скільки пасажири зможуть заощадити на квитках (інфографіка)

Пасажири УЗ на станції. Фото: Укрзалізниця/Telegram

В Україні готують до запуску нову програму транспортної підтримки, яка передбачає безплатні поїздки на відстань до 3 000 км потягами Укрзалізниці. Деталі ініціативи ще розробляють, однак ми вирішили підрахувати, які суми вдасться зекономити пасажирам на подорожах у плацкарті та купе.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують квитки на потяги УЗ в листопаді та які суми можна заощадити, користуючись програмою підтримки.

Реклама

Читайте також:

Економія на квитках Укрзалізниці

Згідно з анонсованими деталями програми, українці зможуть користуватися можливістю безплатних поїздок внутрішніми рейсами далекого сполучення (окрім преміумкласів) у непікові дні/сезони, тобто коли вагони будуть заповнені частково.

Ми вирішили розрахувати, скільки витрачають пасажири УЗ на квитки в листопаді 2025 року. Передбачається, що максимальна відстань, яку зможуть проїхати українці в межах програми, становитиме 3000 км. З наявних маршрутів залізничного перевізника ми відібрали такі рейси:

Вінниця — Київ (265 км);

Київ — Чернівці (530 км);

Київ — Львів (540 км);

Одеса — Львів (790 км);

Ужгород — Київ (825 км).

Загальна відстань — 2950 км, що майже дорівнює встановленому ліміту. Промоніторивши офіційний сайт УЗ, вдалося вияснити актуальну вартість квитків (мінімальна сума) на зазначені напрямки. Як результат, пасажири, що подорожують у плацкарті, повинні заплатити від 1262 грн за всі п’ять поїздок.

Вартість квитків УЗ (плацкарт) та економія на поїздках. Фото: Новини.LIVE

Місця в купе коштують дорожче. Наприклад, за квиток з Ужгорода до Києва необхідно віддати мінімум 448 грн. Натомість плацкарт обійдеться українцям у 278 грн і більше. Загалом на проїзні документи доведеться витратити щонайменше 1983 грн. Саме стільки зможуть заощадити пасажири УЗ, які використають весь наявний ліміт відстані 3 000 км.

Вартість квитків УЗ (купе) та економія на поїздках. Фото: Новини.LIVE

Як працюватиме програма "УЗ-3000"

Реалізація ініціативи допоможе зменшити навантаження на залізничні перевезення у найбільш пікові періоди, оскільки ті пасажири, яким не принципова дата поїздки, зможуть перенести її на інший день та зберегти гроші. За даними УЗ, влітку попит на квитки сильно зростає, а взимку і весною традиційно падає.

"У період з меншим навантаженням є можливість дозаповнити місця (навіть без додаткових рейсів можемо запропонувати до 200-250 тис. місць у періоди нижчого попиту), пропонувати подорожі за "кілометри" й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати", — уточнили в компанії.

Цілі програми досить прозорі: стимулювання поїздок у міжсезоння, підтримка внутрішнього туризму, розвантаження популярних напрямків, допомога мешканцям прифронтових регіонів тощо. Перевізник запевнив, що програма не потребуватиме додаткового фінансування, адже вільні місця в потягах все одно субсидує держава.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрзалізниця планує запровадити динамічне ціноутворення для купейних вагонів СВ і першого класу Інтерсіті. Вартість квитків залежатиме від попиту, пропозиції, ажіотажу на рейс і наповненості потягів.

Також ми писали, що для комфортної подорожі плацкартом варто обирати нижні полиці — вони зручніші для сну та зберігання речей. Слід уникати місць біля туалету і брати з собою зручний одяг, перекус, беруші.