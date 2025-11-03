Українці зможуть безплатно їздити потягами УЗ — як працюватиме нова програма

Пасажири заходять у поїзд. Фото: УНІАН

Укрзалізниця готує до запуску нову соціальну ініціативу — програму безоплатних поїздок "УЗ-3000". Її мета — зменшити навантаження на залізничні перевезення у найпіковіші періоди та водночас дати можливість українцям більше подорожувати країною.

Про те, яка мета нової програми та чому українці зможуть безплатно їздити потягом саме 3000 кілометри, пояснили в Укрзалізниці.

Яка мета програми безоплатних поїздок "УЗ-3000"

Назва програми символічна, адже 3000 кілометрів — це орієнтовна довжина найдовшого маршруту Україною в обидва боки. Саме стільки кілометрів зможуть використати учасники програми для безоплатних поїздок.

За словами представників Укрзалізниці, у літні місяці попит на квитки зростає до 2,6 млн пасажирів, тоді як у зимові чи весняні падає до 1,9 млн. У такі "спокійні" періоди компанія планує надавати 200–250 тисяч додаткових місць, не запускаючи нові рейси. Програма має кілька цілей:

допомогти громадам залучати гостей у "низький сезон";

дати змогу людям, яким не критичні дати поїздок, зекономити;

стимулювати подорожі у міжсезоння та підтримати внутрішній туризм;

розвантажити найпопулярніші напрямки у пікові дні (наприклад, вечірні рейси у п’ятницю);

підтримати мешканців прифронтових регіонів, для яких поїздки "за кілометри" будуть найдоступнішими.

Як працюватиме нова програма

Програма діятиме для внутрішніх рейсів далекого сполучення, окрім преміумкласів. 3000 км — це орієнтовна відстань між Запоріжжям і Ужгородом в обидва боки, тому будь-хто зможе обрати маршрут і побачити країну.

Невикористані кілометри планують дозволити обмінювати або передавати, щоб вони не зникали дарма. Деталі механізму ще уточнюються.

Хто оплачуватиме безплатні поїздки українців

"УЗ-3000" впроваджується разом із державною системою компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це дасть змогу стабілізувати фінанси "Укрзалізниці" без підвищення тарифів.

Безоплатні поїздки не створюють додаткових витрат, адже заповнюють вільні місця, які все одно субсидуються державою. Частину коштів також покриватимуть прибутки від преміумсервісів — СВ, 1 класу та міжнародних рейсів.

Паралельно держава запроваджує компенсацію фактичних витрат на пасажирські перевезення, що допоможе забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам Укрзалізниці та покращити стан галузі.

Програма "УЗ-3000" стане першим кроком до європейської моделі, коли держава частково фінансує пасажирські перевезення. У 2025–2026 роках ця система буде розширена.

Для України це особливо важливо: більшість людей не можуть дозволити собі дорогі квитки, а сполучення з прифронтовими містами — життєво необхідне.

