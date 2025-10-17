Відео
Правила Укрзалізниці — за що можуть висадити з поїзда у жовтні

Дата публікації: 17 жовтня 2025 18:15
Оновлено: 18:33
Правила перевезень УЗ — чому пасажира можуть висадити на найближчій станції
Поїзд прибуває на станцію. Фото: УНІАН

Щодня тисячі українців подорожують потягами Укрзалізниці. Але бувають випадки, коли людині можуть відмовити у посадці або навіть "зняти" з поїзда уже під час поїздки. І причина не завжди у відсутності квитка — є й інші підстави.

Про те, в яких випадках українців можуть попросити покинути потяг, пояснили в Державній службі України з безпеки на транспорті.

Читайте також:

Коли можуть не пустити або висадити з потяга

Згідно з правилами перевезень, працівники залізниці мають право відмовити у поїздці чи висадити пасажира під час руху у таких випадках:

  • Алкогольне або наркотичне сп’яніння

Якщо пасажир порушує порядок, поводиться агресивно чи заважає іншим, його квиток анулюють із позначкою "Відмовлено в перевезенні на підставі пункту 8.38 Правил". За потреби викликають поліцію.

  • Заборонений багаж або перевищення норми

Якщо пасажир перевозить небезпечні чи заборонені предмети або його ручна поклажа важить понад 50 кг, працівники залізниці можуть зробити позначку у квитку — "Неправильне перевезення ручної поклажі".

  • Проблеми зі здоров’ям

Якщо пасажиру стало зле і потрібна медична допомога, його знімають з потяга за участі лікарів. До прибуття на станцію людину за можливості можуть ізолювати від інших пасажирів.

Особисті речі пасажира, якого зняли через хворобу в непритомному стані, передають начальнику вокзалу з оформленням відповідного акту. Після одужання людина може забрати речі та отримати компенсацію за невикористану частину квитка (крім плацкарти).

Також пасажир має право продовжити подорож, пред’явивши у касі медичну довідку та квиток.

Як поскаржитися на дії працівників залізниці 

Якщо пасажир вважає дії працівників необґрунтованими, ситуацію розглядає начальник поїзда або станції. Якщо рішення не задовольняє, можна звернутися до суду чи подати офіційну претензію.

На кожній станції та в кожному потязі є книга скарг і пропозицій, а також працює гаряча лінія Укрзалізниці, де пасажири можуть отримати консультацію або допоможуть захистити їх права.

Раніше ми писали, що через війну з Росією багато українців пішли захищати країну. Для учасників бойових дій держава передбачила різні соціальні пільги, зокрема знижки на транспорт.

Також ми розповідали, що після зупинки авіарейсів головним способом пересування між містами стала залізниця. Щодня тисячі людей користуються Укрзалізницею та оцінюють сервіс через офіційний застосунок. Провідники з найкращими відгуками можуть отримати премію.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
