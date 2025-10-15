Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пільги для УБД — як скористатися знижкою на проїзд поїздом

Пільги для УБД — як скористатися знижкою на проїзд поїздом

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:12
Транспортні пільги для УБД — чи забезпечує держава знижки на залізничні квитки
Військові на залізничному пероні. Фото: УНІАН

Через повномасштабне вторгнення Росії багато українців, чоловіків і жінок, стали на захист держави. Для учасників бойових дій (УБД) держава передбачила низку соціальних переваг у різних сферах життя. Серед них є й пільги на проїзд транспортом.

Про те, чи можуть учасники бойових дій придбати квиток на потяг зі знижкою, розповіли на сайті "АрміяInform".

Реклама
Читайте також:

Чи мають УБД знижки на залізничні квитки

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій можуть: 

  • один раз на два роки скористатися безплатним поїздом залізничним, водним, повітряним або міжміським автотранспортом у дві сторони; 
  • один раз на рік отримати поїздку зі знижкою 50% цими ж видами транспорту.

Ця пільга діє лише на перевезення всередині України. Щоб нею скористатися, потрібно не тільки мати посвідчення УБД, а й спеціальні талони, які видаються разом із посвідченням на кілька років наперед. Квитки зі знижкою можна придбати лише у касі, пред’явивши талони та посвідчення.

Чи повинні УБД платити у громадському транспорті 

Учасники бойових дій також можуть користуватися безплатним проїздом у всіх видах міського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у селах, а також приміським залізничним і водним сполученням та автобусами приміських і міжміських маршрутів. 

Пільга незалежно від відстані або місця проживання. Для цього потрібно надати посвідчення встановленого зразка. У разі використання електронної системи оплати необхідно також мати електронний квиток, який видається безплатно.

Скористатися пільгою дуже просто — достатньо мати посвідчення УБД. Це стосується комунального транспорту, але іноді виникають труднощі з приватними перевізниками. 

Причина в тому, що місцеві бюджети повинні компенсувати їм перевезення пільговиків, але не завжди це відбувається. Через це трапляються випадки відмови в проїзді.

Однак це незаконно. В разі відмови можна не лише повернути витрачені на проїзд гроші, але й, наприклад, отримати компенсацію за моральні збитки.

Раніше ми писали, що дружини українських військових зі статусом учасника бойових дій (УБД), які проживають разом із ними, також можуть отримувати державні пільги.

Також ми розповідали, що військові, які брали участь у захисті України від російської агресії, мають право на статус УБД, що відкриває доступ до соціальних гарантій та державних пільг. Проте існують випадки, коли цей статус може бути втрачено.

Укрзалізниця пільги УБД залізниця військовослужбовці
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації