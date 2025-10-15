Транспортні пільги для УБД — чи забезпечує держава знижки на залізничні квитки

Військові на залізничному пероні. Фото: УНІАН

Через повномасштабне вторгнення Росії багато українців, чоловіків і жінок, стали на захист держави. Для учасників бойових дій (УБД) держава передбачила низку соціальних переваг у різних сферах життя. Серед них є й пільги на проїзд транспортом.

Про те, чи можуть учасники бойових дій придбати квиток на потяг зі знижкою, розповіли на сайті "АрміяInform".

Чи мають УБД знижки на залізничні квитки

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій можуть:

один раз на два роки скористатися безплатним поїздом залізничним, водним, повітряним або міжміським автотранспортом у дві сторони;

один раз на рік отримати поїздку зі знижкою 50% цими ж видами транспорту.

Ця пільга діє лише на перевезення всередині України. Щоб нею скористатися, потрібно не тільки мати посвідчення УБД, а й спеціальні талони, які видаються разом із посвідченням на кілька років наперед. Квитки зі знижкою можна придбати лише у касі, пред’явивши талони та посвідчення.

Чи повинні УБД платити у громадському транспорті

Учасники бойових дій також можуть користуватися безплатним проїздом у всіх видах міського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у селах, а також приміським залізничним і водним сполученням та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Пільга незалежно від відстані або місця проживання. Для цього потрібно надати посвідчення встановленого зразка. У разі використання електронної системи оплати необхідно також мати електронний квиток, який видається безплатно.

Скористатися пільгою дуже просто — достатньо мати посвідчення УБД. Це стосується комунального транспорту, але іноді виникають труднощі з приватними перевізниками.

Причина в тому, що місцеві бюджети повинні компенсувати їм перевезення пільговиків, але не завжди це відбувається. Через це трапляються випадки відмови в проїзді.

Однак це незаконно. В разі відмови можна не лише повернути витрачені на проїзд гроші, але й, наприклад, отримати компенсацію за моральні збитки.

