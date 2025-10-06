Доплати до пенсій — хто додатково отримає майже 600 гривень у жовтні

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачена система спеціальних пенсійних гарантій для окремих груп населення. Зокрема, учасники бойових дій (УБД) можуть отримувати щомісячні доплати та скористатися правом на достроковий вихід на пенсію.

Про те, кому держава доплачує до пенсії майже 600 гривень щомісяця, пояснили в Пенсійному фонді України.

Як призначаються пенсії для УБД та який їх мінімальний розмір у 2025 році

Для чоловіків можливість вийти на пенсію настає з 55 років за умови наявності не менше 25 років страхового стажу, для жінок — із 50 років і при стажі щонайменше 20 років. Ці положення закріплені в законі №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Мінімальний розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх надбавок і доплат для цієї категорії громадян має становити щонайменше 5 528 грн. Якщо призначена сума нижча, держава здійснює щомісячну адресну доплату до необхідного рівня.

Які доплати отримують УБД у 2025 році

Для учасників бойових дій на пенсії передбачені додаткові виплати:

Надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2025 році цей показник становить 2 361 грн, що відповідає підвищенню на 590,25 грн). Щомісячна цільова допомога на проживання в розмірі 40 грн згідно із законом України від 16.03.2004 №1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Які документи потрібні для призначення пенсії

Для оформлення пенсійних виплат учасник бойових дій повинен надати оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

посвідчення учасника бойових дій;

банківські реквізити рахунку в уповноваженому банку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку або інші документи, що підтверджують стаж (у тому числі довідки про проходження військової служби);

документ, який підтверджує участь у заходах із забезпечення оборони України та захисту держави від збройної агресії Росії;

довідку про заробіток (грошове забезпечення) до грудня 2016 року, якщо в реєстрі застрахованих осіб відсутні відповідні дані.

Подати заяву про призначення або перерахунок пенсії УБД можна як через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, так і особисто у будь-якому його сервісному центрі.

до проєкту держбюджету-2026 внесли пропозиції щодо підвищення мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму. Додаткові кошти пропонують отримати завдяки скороченню неефективних витрат і детінізації економіки.

педагоги тепер зможуть виходити на пенсію за вислугу років лише після досягнення встановленого віку та наявності достатнього стажу.