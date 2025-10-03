Вчителям “закручують гайки” — чому педагогам стане складніше піти на пенсію

Вчителька заходить в клас з дітьми. Фото: УНІАН

Пенсійна система України продовжує реформуватися. Нові правила зачепили й вчителів, значно ускладнивши достроковий вихід на заслужений відпочинок для працівників освіти. Тепер отримати пенсію за вислугою років зможуть лише ті педагоги, хто досяг певного віку та накопичив значний стаж.

Про те, як змінились умови виходу на пенсію для вчителів у 2025 році, розповіли фахівці профільного видання "На Пенсії".

Хто в Україні має право на пенсію за вислугу років

Пенсія за вислугою років — це форма соціальної підтримки не лише для педагогів, а й для медичних працівників, артистів, соціальних працівників, спортсменів і авіаторів.

Військовослужбовці мають окремий порядок нарахування пенсії, що дозволяє отримувати до 70% попереднього грошового забезпечення залежно від тривалості служби.

Як змінились умови виходу на пенсію для вчителів

З 2025 року діють нові правила оформлення пенсії за вислугою років для працівників освіти. Тепер отримати таку пенсію можуть лише ті педагоги, хто досяг 55 років і має щонайменше 30 років педагогічного стажу.

Це значно обмежує коло осіб, яким доступна можливість дострокового виходу на заслужений відпочинок. Право на пенсію за вислугою мають:

вчителі шкіл;

вихователі дитсадків;

працівники інтернатів;

співробітники позашкільних закладів;

викладачі професійно-технічних училищ.

Проте отримати її можна лише після звільнення з посади, що дає це право. Якщо людина повертається на аналогічну роботу, виплати тимчасово призупиняються.

Раніше пенсія за вислугою років надавалася вже після 25 років стажу, незалежно від віку. Зараз таке право зберігається лише для тих, хто встиг накопичити необхідний стаж до 2016 року — для них діють попередні, більш лояльні умови.

