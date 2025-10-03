Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Дострокова пенсія для вчителів — як змінились умови для освітян

Дострокова пенсія для вчителів — як змінились умови для освітян

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 05:45
Вчителям “закручують гайки” — чому педагогам стане складніше піти на пенсію
Вчителька заходить в клас з дітьми. Фото: УНІАН

Пенсійна система України продовжує реформуватися. Нові правила зачепили й вчителів, значно ускладнивши достроковий вихід на заслужений відпочинок для працівників освіти. Тепер отримати пенсію за вислугою років зможуть лише ті педагоги, хто досяг певного віку та накопичив значний стаж.

Про те, як змінились умови виходу на пенсію для вчителів у 2025 році, розповіли фахівці профільного видання "На Пенсії".

Реклама
Читайте також:

Хто в Україні має право на пенсію за вислугу років

Пенсія за вислугою років — це форма соціальної підтримки не лише для педагогів, а й для медичних працівників, артистів, соціальних працівників, спортсменів і авіаторів.

Військовослужбовці мають окремий порядок нарахування пенсії, що дозволяє отримувати до 70% попереднього грошового забезпечення залежно від тривалості служби.

Як змінились умови виходу на пенсію для вчителів

З 2025 року діють нові правила оформлення пенсії за вислугою років для працівників освіти. Тепер отримати таку пенсію можуть лише ті педагоги, хто досяг 55 років і має щонайменше 30 років педагогічного стажу. 

Це значно обмежує коло осіб, яким доступна можливість дострокового виходу на заслужений відпочинок. Право на пенсію за вислугою мають: 

  • вчителі шкіл;
  • вихователі дитсадків;
  • працівники інтернатів;
  • співробітники позашкільних закладів;
  • викладачі професійно-технічних училищ. 

Проте отримати її можна лише після звільнення з посади, що дає це право. Якщо людина повертається на аналогічну роботу, виплати тимчасово призупиняються.

Раніше пенсія за вислугою років надавалася вже після 25 років стажу, незалежно від віку. Зараз таке право зберігається лише для тих, хто встиг накопичити необхідний стаж до 2016 року — для них діють попередні, більш лояльні умови.

Раніше ми писали, що жити на пенсії без фінансових турбот — це мрія майже кожного українця. Проте чи задумувались ви, яка сума потрібна, щоб після 60 років забезпечити собі комфортне життя.

Також ми розповідали, що ситуація з оплатою праці педагогів в Україні залишається критичною. Низькі оклади, встановлені відповідно до Єдиної тарифної сітки, потребують термінового перегляду.

вчителі школи пенсії пенсіонери стаж
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації