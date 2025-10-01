Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімальні та максимальні пенсії — якими будуть суми у жовтні

Мінімальні та максимальні пенсії — якими будуть суми у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 05:45
Пенсії українців у 2025 — якими будуть мінімальні та максимальні суми у жовтні
Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Розмір грошового забезпечення людей похилого віку в Україні залежить від трьох основних факторів: страхового стажу, зарплати, з якої сплачувалися страхові внески, та середньої зарплати в країні на момент звернення за пенсією. Держава також встановлює мінімальний та максимальний рівень виплати, який залежать від прожиткового мінімуму.

Про те, яким буде розмір мінімальної та максимальної пенсії в Україні у жовтні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Які мінімальні пенсії гарантують українцям у жовтні

З 1 жовтня нових підвищень пенсій не очікується — суми залишаються на тому ж рівні, що й після березневої індексації. За даними Федерації профспілок, українці можуть розраховувати на такі виплати:

  1. 3 758 грн — для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним страховим стажем (30 років для жінок, 35 років для чоловіків).
  2. 3 758 грн — для осіб старше 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.
  3. 3 613 грн — для пенсіонерів віком 70–79 років із повним стажем.
  4. 3 323 грн — для пенсіонерів до 70 років із необхідним стажем і для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу.
  5. 3 038 грн — мінімальна виплата для інших категорій непрацюючих пенсіонерів, незалежно від віку чи підстав призначення пенсії.

Для працюючих пенсіонерів мінімальна пенсія не може бути меншою за 2 361 грн — це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. 

Яка максимальна пенсія в Україні

Максимальні пенсії в Україні у 2025 році становлять 23 610 грн (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність). Такі виплати можуть отримувати державні службовці, наукові працівники, народні депутати та посадовці місцевих рад, а також ті, хто офіційно отримує зарплату понад 50 000 грн і має повний страховий стаж.

Особлива категорія — судді. Їх довічне утримання не обмежене і може перевищувати 100 000 грн щомісяця. Також виплати понад максимальний розмір можливі для військових та працівників поліції.

Коли можуть збільшити розмір мінімальної та максимальної пенсії в Україні 

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено підвищення мінімальної пенсії: з 1 січня вона може зросте на 234 грн і становитиме 2 595 грн. Документ також передбачає підвищення прожиткового мінімуму, а це означає, що максимальна пенсія наступного року може збільшитись до 25 950 грн.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю через проблеми зі здоров’ям часто потребують державної фінансової підтримки. Однак восени 2025 року підвищень чи індексації цих виплат не передбачено — у жовтні пенсія залишиться на колишньому рівні, якщо немає додаткових надбавок.

Також ми розповідали, що багато українців мріють жити на пенсію без турбот. Експерти наголошують, що головне — почати планувати все заздалегідь, щоб накопичення потрібного капіталу зробити легшим і провести старість із задоволенням, а не у боротьбі за виживання.

виплати пенсії пенсіонери Пенсійний Фонд мінімальна пенсія
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації