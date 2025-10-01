Пенсії українців у 2025 — якими будуть мінімальні та максимальні суми у жовтні

Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Розмір грошового забезпечення людей похилого віку в Україні залежить від трьох основних факторів: страхового стажу, зарплати, з якої сплачувалися страхові внески, та середньої зарплати в країні на момент звернення за пенсією. Держава також встановлює мінімальний та максимальний рівень виплати, який залежать від прожиткового мінімуму.

Про те, яким буде розмір мінімальної та максимальної пенсії в Україні у жовтні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які мінімальні пенсії гарантують українцям у жовтні

З 1 жовтня нових підвищень пенсій не очікується — суми залишаються на тому ж рівні, що й після березневої індексації. За даними Федерації профспілок, українці можуть розраховувати на такі виплати:

3 758 грн — для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним страховим стажем (30 років для жінок, 35 років для чоловіків). 3 758 грн — для осіб старше 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. 3 613 грн — для пенсіонерів віком 70–79 років із повним стажем. 3 323 грн — для пенсіонерів до 70 років із необхідним стажем і для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу. 3 038 грн — мінімальна виплата для інших категорій непрацюючих пенсіонерів, незалежно від віку чи підстав призначення пенсії.

Для працюючих пенсіонерів мінімальна пенсія не може бути меншою за 2 361 грн — це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Яка максимальна пенсія в Україні

Максимальні пенсії в Україні у 2025 році становлять 23 610 грн (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність). Такі виплати можуть отримувати державні службовці, наукові працівники, народні депутати та посадовці місцевих рад, а також ті, хто офіційно отримує зарплату понад 50 000 грн і має повний страховий стаж.

Особлива категорія — судді. Їх довічне утримання не обмежене і може перевищувати 100 000 грн щомісяця. Також виплати понад максимальний розмір можливі для військових та працівників поліції.

Коли можуть збільшити розмір мінімальної та максимальної пенсії в Україні

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено підвищення мінімальної пенсії: з 1 січня вона може зросте на 234 грн і становитиме 2 595 грн. Документ також передбачає підвищення прожиткового мінімуму, а це означає, що максимальна пенсія наступного року може збільшитись до 25 950 грн.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю через проблеми зі здоров’ям часто потребують державної фінансової підтримки. Однак восени 2025 року підвищень чи індексації цих виплат не передбачено — у жовтні пенсія залишиться на колишньому рівні, якщо немає додаткових надбавок.

Також ми розповідали, що багато українців мріють жити на пенсію без турбот. Експерти наголошують, що головне — почати планувати все заздалегідь, щоб накопичення потрібного капіталу зробити легшим і провести старість із задоволенням, а не у боротьбі за виживання.