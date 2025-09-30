Відео
Комфортна пенсія — скільки грошей потрібно після 60 в Україні

Комфортна пенсія — скільки грошей потрібно після 60 в Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 05:45
Відпочинок і хобі — скільки коштує жити безтурботно після виходу на пенсію в Україні
Людина тримає гривні. Фото: УНІАН

Мати можливість безтурботно жити на пенсії — мрія більшості українців. Кожна сім’я має свій фінансовий рівень, тому потрібні суми для комфорту після виходу на заслужений відпочинок індивідуальні. Головне — почати планувати заздалегідь, а не відкладати все на час, коли вихід на пенсію вже зовсім близько. Тоді накопичення потрібного капіталу буде набагато простішим, а похилий вік стане періодом задоволення, а не боротьби за виживання.

Фінансовий консультант Віктор Чумак розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, скільки приблизно потрібно витрачати щомісяця для комфортного життя після виходу на пенсію в Україні.

Основні категорії витрат у пенсійному віці

Фахівець зазначає, що розрахунки є орієнтовними — все залежить від міста проживання, рівня інфляції, курсу валют та інших факторів. До основних витрат належать:

  1. Житло та комунальні послуги: за умови власної квартири витрати на утримання та комунальні послуги становитимуть орієнтовно 5 000–10 000 грн на місяць.
  2. Транспорт: користування лише громадським транспортом коштуватиме 300–600 грн на місяць. Якщо ж є власне авто, потрібно врахувати пальне (2 000–4 000 грн і більше), страхування, технічне обслуговування та амортизацію. У середньому це 3 000–6 000 грн на місяць.
  3. Харчування: щоденні продукти для однієї людини обійдуться приблизно у 6 000–8 000 грн на місяць (без надто дорогих позицій). Окремо похід у ресторан 1–2 рази на місяць коштуватиме в середньому 1 200–2 000 грн за вечір. Якщо таких виходів два, то загалом це ще близько 2 500–4 000 грн. Разом харчування та ресторани складатимуть 8 500–11 000 грн на місяць.

В матеріалі також зазначається, що для комфортного життя варто враховувати витрати на майбутні подорожі та оздоровлення. Дві великі поїздки на рік — відпустка за кордоном або санаторій. Середня вартість однієї подорожі становить 30 000–50 000 грн (переліт, проживання, харчування, транспорт). 

Якщо розділити цю суму на 12 місяців, виходить 2 500–4 200 грн щомісяця. Додаткові короткі поїздки Україною підвищують бюджет до 3 500–6 000 грн щомісяця.

Відвідування кіно, театру чи концерту 2–4 рази на місяць при середній вартості квитка 200–500 грн разом із додатковими витратами обійдеться приблизно 1 200–1 500 грн. Абонемент у спортзал, йога або творчі курси коштуватимуть 600–1 200 грн. Загалом на дозвілля та хобі варто закласти близько 1 800–2 700 грн на місяць.

Який бюджет потрібен для комфортної пенсії в Україні

Якщо підсумувати основні витрати, то для комфортного життя без утримання дачі потрібно приблизно 20 000–30 000 грн щомісяця.

"Накопичити кошти реально. Просто потрібно починати якомога раніше і грамотно інвестувати. До прикладу, якщо щомісяця відкладати по 20 тисяч гривень — то за 20 років можна накопичити майже 20 мільйонів гривень", — пояснює Чумак.

За його словами, навіть людина після 40 років має реальні шанси досягти потрібного рівня заощаджень і насолоджуватися безтурботним життям після 60.

Раніше ми писали, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд заклав підвищення мінімальної пенсії. Відповідно до документа, з 1 січня наступного року сума збільшиться на 234 грн і сягне 2 595 грн.

Також ми розповідали, що навіть після того, коли була призначена пенсія, людина може продовжувати працювати та отримувати зарплату, навіть на тій же посаді. Виняток — це ті, хто отримує пенсію за вислугу років.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
