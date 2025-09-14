Як перевести пенсію з пошти на банк — усі способи

Картка ПриватБанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсіонери в Україні отримують виплати через відділення АТ "Укрпошта" або через банк. При цьому обраний спосіб отримання пенсії можна змінити у будь-який момент за власним бажанням.

Новини.LIVE розповідають, як перевести пенсію з пошти на банк та які документи для цього потрібні.

Як змінити спосіб виплати пенсії самостійно

В Пенсійному фонді України пояснили, що це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ буквально за кілька кроків:

Увійти до особистого електронного кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У лівому боковому меню натиснути на вкладку "Щодо пенсійного забезпечення". Знайти розділ "Внесення змін до Пенсійної справи". Обрати пункт "Заява про зміну способу виплати пенсії". Заповнити потрібні поля форми заяви, користуючись підказками на екрані (номер банківського рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер). Завантажити необхідні до заяви відскановані документи (паспорт, ідентифікаційний код, заява з реквізитами банку). Сформувати заяву, підписати її власним кваліфікованим електронним підписом та натиснути "Відправити до ПФУ".

Після надсилання, заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України. Результати опрацювання заяви можна переглядати в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Як змінити спосіб виплати пенсії у відділенні ПФУ

Для цього необхідно звернутися особисто до банку, клієнтом якого бажаєте стати, та відкрити рахунок для пенсійних виплат. Після цього треба завітати до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, написати заяву про перерахування пенсії на картку банку та надати такі документи:

реквізити банківського рахунку, на який зараховуватимуться пенсійні виплати;

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду.

У разі зміни банківських реквізитів чи банку пенсіонеру обов’язково потрібно інформувати Пенсійний фонд. Повідомити про нові дані можна дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

