Как перевести пенсию с почты на банк — все способы

Карточка ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионеры в Украине получают выплаты через отделения АО "Укрпошта" или через банк. При этом выбранный способ получения пенсии можно изменить в любой момент по собственному желанию.

Новини.LIVE рассказывают, как перевести пенсию с почты на банк и какие документы для этого нужны.

Реклама

Читайте также:

Как изменить способ выплаты пенсии самостоятельно

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ буквально за несколько шагов:

Войти в личный электронный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В левом боковом меню нажать на вкладку "О пенсионном обеспечении". Найти раздел "Внесение изменений в Пенсионное дело". Выбрать пункт "Заявление об изменении способа выплаты пенсии". Заполнить нужные поля формы заявления, пользуясь подсказками на экране (номер банковского счета указывается в международном формате IBAN, который состоит из 29 цифр и букв). Загрузить необходимые к заявлению отсканированные документы (паспорт, идентификационный код, заявление с реквизитами банка). Сформировать заявление, подписать его собственной квалифицированной электронной подписью и нажать "Отправить в ПФУ".

После отправки, заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины. Результаты обработки заявления можно просматривать в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Как изменить способ выплаты пенсии в отделении ПФУ

Для этого необходимо обратиться лично в банк, клиентом которого хотите стать, и открыть счет для пенсионных выплат. После этого надо посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, написать заявление о перечислении пенсии на карту банка и предоставить следующие документы:

реквизиты банковского счета, на который будут зачисляться пенсионные выплаты;

копию паспорта;

копию идентификационного кода.

В случае изменения банковских реквизитов или банка пенсионеру обязательно нужно информировать Пенсионный фонд. Сообщить о новых данных можно дистанционно с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что в Украине существует категория граждан, которым законодательством предусмотрено минимальное пенсионное обеспечение, превышающее 10 тыс. грн. На такие выплаты могут претендовать те, кто имеет инвалидность, полученную при особых обстоятельствах.

Также узнайте, как начисляют пенсионные выплаты работающим пенсионерам.