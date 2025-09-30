Отдых и хобби — сколько стоит жить беззаботно после выхода на пенсию в Украине

Человек держит гривны. Фото: УНИАН

Иметь возможность беззаботно жить на пенсии — мечта большинства украинцев. Каждая семья имеет свой финансовый уровень, поэтому нужные суммы для комфорта после выхода на заслуженный отдых индивидуальны. Главное — начать планировать заранее, а не откладывать все на время, когда выход на пенсию уже совсем близко. Тогда накопление нужного капитала будет намного проще, а преклонный возраст станет периодом удовольствия, а не борьбы за выживание.

Финансовый консультант Виктор Чумак рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, сколько примерно нужно тратить ежемесячно для комфортной жизни после выхода на пенсию в Украине.

Реклама

Читайте также:

Основные категории расходов в пенсионном возрасте

Специалист отмечает, что расчеты являются ориентировочными — все зависит от города проживания, уровня инфляции, курса валют и других факторов. К основным расходам относятся:

Жилье и коммунальные услуги: при условии собственной квартиры расходы на содержание и коммунальные услуги составят ориентировочно 5 000-10 000 грн в месяц. Транспорт: пользование только общественным транспортом будет стоить 300-600 грн в месяц. Если же есть собственное авто, нужно учесть топливо (2 000-4 000 грн и более), страхование, техническое обслуживание и амортизацию. В среднем это 3 000-6 000 грн в месяц. Питание: ежедневные продукты для одного человека обойдутся примерно в 6 000-8 000 грн в месяц (без слишком дорогих позиций). Отдельно поход в ресторан 1-2 раза в месяц будет стоить в среднем 1 200-2 000 грн за вечер. Если таких выходов два, то в целом это еще около 2 500-4 000 грн. Вместе питание и рестораны будут составлять 8 500-11 000 грн в месяц.

В материале также отмечается, что для комфортной жизни следует учитывать расходы на будущие путешествия и оздоровление. Две большие поездки в год — отпуск за границей или санаторий. Средняя стоимость одного путешествия составляет 30 000-50 000 грн (перелет, проживание, питание, транспорт).

Если разделить эту сумму на 12 месяцев, получается 2 500-4 200 грн ежемесячно. Дополнительные короткие поездки по Украине повышают бюджет до 3 500-6 000 грн ежемесячно.

Посещение кино, театра или концерта 2-4 раза в месяц при средней стоимости билета 200-500 грн вместе с дополнительными расходами обойдется примерно в 1 200-1 500 грн. Абонемент в спортзал, йога или творческие курсы будут стоить 600-1 200 грн. Всего на досуг и хобби стоит заложить около 1 800-2 700 грн в месяц.

Какой бюджет нужен для комфортной пенсии в Украине

Если суммировать основные расходы, то для комфортной жизни без содержания дачи нужно примерно 20 000-30 000 грн ежемесячно.

"Накопить средства реально. Просто нужно начинать как можно раньше и грамотно инвестировать. К примеру, если ежемесячно откладывать по 20 тысяч гривен — то за 20 лет можно накопить почти 20 миллионов гривен", — объясняет Чумак.

По его словам, даже человек после 40 лет имеет реальные шансы достичь нужного уровня сбережений и наслаждаться беззаботной жизнью после 60.

Ранее мы писали, что в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство заложило повышение минимальной пенсии. Согласно документу, с 1 января следующего года сумма увеличится на 234 грн и достигнет 2 595 грн.

Также мы рассказывали, что даже после того, когда была назначена пенсия, человек может продолжать работать и получать зарплату, даже на той же должности. Исключение — это те, кто получает пенсию за выслугу лет.