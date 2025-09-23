Видео
Минимальные пенсии в Украине — когда и на сколько могут повысить

Минимальные пенсии в Украине — когда и на сколько могут повысить

Ua ru
23 сентября 2025
Минимальная пенсия в Украине — когда планируют повысить и от чего будет зависеть сумма
Женщине выдают пенсию. Фото: УНИАН

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство предусмотрело увеличение минимальной пенсии. Согласно плану, с 1 января следующего года, она вырастет на 234 грн и составит 2 595 грн.

О том, на сколько планируют повысить минимальную пенсию в Украине и от чего будет зависеть ее размер, отмечается в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Согласно документу, с 1 января 2026 года средний прожиточный минимум на одного человека должен составлять 3 209 грн. Для разных категорий населения установлены следующие значения:

  • дети до 6 лет — 2 817 грн;
  • дети 6-18 лет — 3 512 грн;
  • трудоспособные граждане — 3 328 грн;
  • люди, утратившие трудоспособность — 2 595 грн (от него зависит размер минимальной пенсии);
  • специальный прожиточный минимум для расчета доплат на загрязненных территориях — 1 600 грн.

Правительство уточнило, что для государственных служащих, судей, прокуроров и работников других государственных учреждений прожиточный минимум будет определяться по действующим нормам по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Напомним, что последний раз прожиточный минимум повышали 1 января 2024 года — тогда он составлял 2 920 грн, а минимальная пенсия — 2 361 грн. Таким образом, следующее повышение станет первым за два года.

Индексация пенсий в 2026 году

Кабинет министров подтвердил намерение ежегодно индексировать пенсии. Следующее повышение запланировано на 1 марта 2026 года, с учетом инфляции и роста зарплат.

Таким образом, минимальная пенсия в 2026 году вырастет не только из-за нового прожиточного минимума, но и благодаря плановой индексации, которая охватит большинство пенсионеров.

Ранее мы писали, что начиная с 2025 года, украинцы смогут оформить пенсию в 60 лет только при условии наличия минимум 32 лет официального трудового стажа. Если его не хватает, закон предусматривает возможность легально купить недостающие месяцы.

Также мы рассказывали, что пожилые люди нередко становятся жертвами мошеннических схем. Преступники рассчитывают на их доверчивость, проблемы со здоровьем и потребность в поддержке. Чтобы обезопасить себя, пенсионерам важно знать самые распространенные методы обмана и избегать элементарных ошибок.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
