Пенсионный кризис в Германии — почему система не выдерживает и что хотят изменить

Пожилые люди за столом. Фото: Pexels

Пенсионная система Германии оказалась под большим давлением. Из-за старения населения и низкой рождаемости обеспечивать выплаты становится все сложнее. Экономисты предлагают частично переложить финансовую нагрузку на самих пенсионеров, но эта идея уже вызвала дискуссии в обществе.

О том, почему пенсионная система Германии не справляется с нагрузкой и как планируют это исправлять, рассказали в Deutsche Welle.

Что вызвало проблемы в пенсионной системе Германии

Еще в 1955 году канцлер Конрад Аденауэр ввел "пакт поколений", согласно которому работающие перечисляли часть зарплаты на пенсии для старших. Система работала хорошо, когда рождаемость была высокой, а люди жили меньше. Но с 1970-х годов:

рождаемость резко упала;

поколение "бэби-бумеров" массово выходит на пенсию.

К 2039 году примерно треть нынешних работников уйдет на пенсию, а молодежи заменить их будет недостаточно. Молодых налогоплательщиков становится меньше, а пенсионеров больше. Это создает серьезное давление на социальную систему.

Сейчас на одного пенсионера в Германии приходится менее чем два работающих. В 1960-х этот показатель был около шести. Каждый год бюджет на пенсии пополняется дополнительными 100 миллиардами евро. Такое положение дел затрудняет развитие экономики и рынка труда.

Экономисты предупреждают, что повышение взносов в пенсионную систему может отпугнуть инвесторов и квалифицированных специалистов.

Появится ли налог для "бэби-бумеров"

В 2026 году комиссия начнет разработку реформ. Среди возможных мер — Boomer-Soli, налог 10% для пенсионеров с высокими доходами. Он коснется примерно 20% самых богатых домохозяйств.

Сторонники говорят, что поколение "бэби-бумеров" должно внести свой вклад, ведь они родили мало детей и не изменили требования к трудовому стажу исходя из роста продолжительности жизни. Но политики и профсоюзы критикуют идею, предупреждая о социальном напряжении и потере доверия к системе.

Как работают пенсионные системы других стран

Другие европейские страны имеют свои пенсионные модели:

Австрия — более 90% работников делают взносы, и они больше, чем в Германии. Нидерланды — базовая пенсия для всех плюс корпоративные и частные накопления.

В Германии корпоративные пенсии имеют только половина работников. Однако новое правительство планирует сделать эту систему почти обязательной для всех.

Ранее мы писали, что низкие заработные платы учителей и невысокие пенсии часто являются следствием уклонения от уплаты налогов. Из-за этого Украина ежегодно теряет миллиарды гривен — как из-за тех, кто не платит налоги, так и из-за тех, кто покрывает такие нарушения.

Также мы рассказывали, что в 2026 году правительство планирует продолжить практику ограничения максимального размера пенсий, установленных по специальным законам. Согласно проекту бюджета, будет сохранена норма, что пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.