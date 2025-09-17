Пенсии в 2026 году — почему некоторым украинцам могут урезать выплаты

Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины планирует ввести новые ограничения для определенных видов пенсий в 2026 году. Слишком высокие выплаты смогут урезать с помощью специальных коэффициентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета на 2026 год.

Какие пенсии попадают под ограничения

Правительство предлагает продолжить практику установления максимального размера пенсий, которые назначаются по специальным законам. Согласно документу, планируется сохранить правило, по которому пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году прожиточный минимум предлагают повысить до 2 595 грн, в таком случае максимально разрешенная пенсия составит 25 950 грн. Суммы, превышающие этот порог, будут начисляться с коэффициентом, который будет определять Кабмин. Ограничения распространяются на пенсии, назначенные по законам для:

ученых;

дипломатов;

журналистов;

чернобыльцев;

народных депутатов;

военнослужащих;

государственных служащих;

работников прокуратуры;

органов местного самоуправления;

сотрудников Нацбанка, Кабмина и других специальных категорий.

Как работает система коэффициентов

Система коэффициентов действует с 2025 года. Она предусматривает, что часть пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов, будет начисляться по уменьшенному проценту:

от 10 до 11 минимумов — 50% от суммы;

от 11 до 13 минимумов — 40% от суммы;

от 13 до 17 минимумов — 30% от суммы;

от 17 до 21 минимумов — 20% от суммы;

свыше 21 минимума — 10% от суммы.

Иными словами, чем больше пенсия превышает порог в 10 прожиточных минимумов, тем меньший излишек получит пенсионер.

