Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты людям с инвалидностью — каких пенсий ожидать в октябре

Выплаты людям с инвалидностью — каких пенсий ожидать в октябре

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 06:35
Поддержка людей с инвалидностью — какие пенсии начислит государство в октябре 2025
Гривны в конверте. Фото: УНИАН

Украинцы, которые получают пенсии по инвалидности, интересуются, изменится ли размер их выплат осенью. Однако пока ожидать повышения не стоит.

О том, что будет с выплатами по инвалидности в Украине с октября 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на пенсию по инвалидности и от чего зависит ее размер

Последнее повышение пенсий по инвалидности в Украине произошло в марте 2025 года в рамках плановой индексации. Эти суммы остаются актуальными до следующего перерасчета, поэтому с 1 октября увеличение выплат не предусмотрено.

Пенсии по инвалидности назначаются людям, которые частично или полностью утратили трудоспособность из-за болезней, травм или врожденных пороков. Важным условием является наличие соответствующего страхового стажа, который зависит от возраста человека на момент установления инвалидности и может составлять от 1 до 15 лет.

На сайте Пенсионного фонда Украины объясняют, что выплаты определяются как процент от пенсии по возрасту:

  • I группа — 100%;
  • II группа — 90%;
  • III группа — 50%.

При этом закон гарантирует минимальные суммы. Для III группы — это не менее 2 361 грн, а для I группы — не менее 3 323 грн.

Как оформить пенсию по инвалидности

С 1 июля 2025 года в Украине заработала Пенсионная реформа. Все функции по назначению и выплате социальной помощи людям с инвалидностью переданы в Пенсионный фонд Украины.

Это касается выплат для лиц, не получающих пенсию, помощи людям с инвалидностью с детства, поддержки детей с инвалидностью, а также социальных выплат на уход и субсидий на погребение.

Для тех, кто уже получает пенсии, ничего делать не нужно. Новым получателям следует обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими право на пенсию.

Ранее мы писали, что последнее повышение пенсий в Украине произошло 1 марта 2025 года в рамках ежегодной индексации, призванной защищать доходы пенсионеров от влияния инфляции.

Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью могут получать государственную пенсию, однако обычно для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж. В то же время существуют случаи, когда выплаты начисляются даже без выполнения этого требования.

выплаты пенсии инвалидность соцвыплаты лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации