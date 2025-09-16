Поддержка людей с инвалидностью — какие пенсии начислит государство в октябре 2025

Выплаты людям с инвалидностью — каких пенсий ожидать в октябре
Украинцы, которые получают пенсии по инвалидности, интересуются, изменится ли размер их выплат осенью. Однако пока ожидать повышения не стоит.
О том, что будет с выплатами по инвалидности в Украине с октября 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Кто имеет право на пенсию по инвалидности и от чего зависит ее размер
Последнее повышение пенсий по инвалидности в Украине произошло в марте 2025 года в рамках плановой индексации. Эти суммы остаются актуальными до следующего перерасчета, поэтому с 1 октября увеличение выплат не предусмотрено.
Пенсии по инвалидности назначаются людям, которые частично или полностью утратили трудоспособность из-за болезней, травм или врожденных пороков. Важным условием является наличие соответствующего страхового стажа, который зависит от возраста человека на момент установления инвалидности и может составлять от 1 до 15 лет.
На сайте Пенсионного фонда Украины объясняют, что выплаты определяются как процент от пенсии по возрасту:
- I группа — 100%;
- II группа — 90%;
- III группа — 50%.
При этом закон гарантирует минимальные суммы. Для III группы — это не менее 2 361 грн, а для I группы — не менее 3 323 грн.
Как оформить пенсию по инвалидности
С 1 июля 2025 года в Украине заработала Пенсионная реформа. Все функции по назначению и выплате социальной помощи людям с инвалидностью переданы в Пенсионный фонд Украины.
Это касается выплат для лиц, не получающих пенсию, помощи людям с инвалидностью с детства, поддержки детей с инвалидностью, а также социальных выплат на уход и субсидий на погребение.
Для тех, кто уже получает пенсии, ничего делать не нужно. Новым получателям следует обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими право на пенсию.
Ранее мы писали, что последнее повышение пенсий в Украине произошло 1 марта 2025 года в рамках ежегодной индексации, призванной защищать доходы пенсионеров от влияния инфляции.
Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью могут получать государственную пенсию, однако обычно для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж. В то же время существуют случаи, когда выплаты начисляются даже без выполнения этого требования.
Читайте Новини.LIVE!