Поддержка людей с инвалидностью — какие пенсии начислит государство в октябре 2025

Гривны в конверте. Фото: УНИАН

Украинцы, которые получают пенсии по инвалидности, интересуются, изменится ли размер их выплат осенью. Однако пока ожидать повышения не стоит.

О том, что будет с выплатами по инвалидности в Украине с октября 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на пенсию по инвалидности и от чего зависит ее размер

Последнее повышение пенсий по инвалидности в Украине произошло в марте 2025 года в рамках плановой индексации. Эти суммы остаются актуальными до следующего перерасчета, поэтому с 1 октября увеличение выплат не предусмотрено.

Пенсии по инвалидности назначаются людям, которые частично или полностью утратили трудоспособность из-за болезней, травм или врожденных пороков. Важным условием является наличие соответствующего страхового стажа, который зависит от возраста человека на момент установления инвалидности и может составлять от 1 до 15 лет.

На сайте Пенсионного фонда Украины объясняют, что выплаты определяются как процент от пенсии по возрасту:

I группа — 100%;

II группа — 90%;

III группа — 50%.

При этом закон гарантирует минимальные суммы. Для III группы — это не менее 2 361 грн, а для I группы — не менее 3 323 грн.

Как оформить пенсию по инвалидности

С 1 июля 2025 года в Украине заработала Пенсионная реформа. Все функции по назначению и выплате социальной помощи людям с инвалидностью переданы в Пенсионный фонд Украины.

Это касается выплат для лиц, не получающих пенсию, помощи людям с инвалидностью с детства, поддержки детей с инвалидностью, а также социальных выплат на уход и субсидий на погребение.

Для тех, кто уже получает пенсии, ничего делать не нужно. Новым получателям следует обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими право на пенсию.

Ранее мы писали, что последнее повышение пенсий в Украине произошло 1 марта 2025 года в рамках ежегодной индексации, призванной защищать доходы пенсионеров от влияния инфляции.

Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью могут получать государственную пенсию, однако обычно для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж. В то же время существуют случаи, когда выплаты начисляются даже без выполнения этого требования.